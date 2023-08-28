Осень уже дает о себе знать и постепенно вступает в свои права. Российский бренд Studio 29 уже приготовился к новому сезону и представил кампанию осень-зима 2023, главной героиней которой стала жительница мегаполиса.

«Она передвигается по городу на самокате, велосипеде, роликах, скейтборде и сигвее, но это не мешает ей самовыражаться и быть собой, куда бы она ни отправилась», – рассказала команда Studio 29.

В новом сезоне дизайнеры предлагают девушкам сочетать праздничность и универсальность. Делать это можно с помощью ярких актуальных цветов: бордового, розового, красного и голубого. «Футболку из пайеток можно смело сочетать с хлопковой рубашкой и атласной юбкой, а юбку из пайеток – с шерстяным жакетом, и даже тотал-лук из экокожи может быть выбором для повседневных будней», – советуют представитель бренда.

Футболку из пайеток можно смело сочетать с хлопковой рубашкой и атласной юбкой, а юбку из пайеток — с шерстяным жакетом, и даже тотал-лук из экокожи может быть выбором для будней.

Особое внимание в новом сезоне Studio 29 уделили базовым вещам – так, классические костюмы, жакеты и джемперы обзавелись яркими расцветками и полосками.