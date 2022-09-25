Носки из новой коллекции St.Friday Socks, созданной в партнёрстве с Упсала-Цирком, выполнены в ярких цветах с характерной для бренда мультяшной графикой, сообщает компания.

В цирковую коллекцию вошли шесть моделей: «Будешь плохо себя вести, отдам тебя в цирк» – носки лососевого цвета с кроликом-силачом в полосатых гольфах и надписью; «Цирк – это сила» – с силачом с усами и в шляпе; «Ну ты и артист» – красные носки с артистичным мимом; «Сбежал из цирка» – жёлтые носки с взъерошенным ботаником; «Мой носОК» – голубые носки для любителей каламбуров и двойных смыслов; «Цирк ходячий» – единственные в коллекция непарные носки с миниатюрными клоунами.

«Философия релиза выстроена вокруг неизбежного обновления цирка как идеи. Новый цирк – это не дрессированные медведи, клоуны и ярмарочные фокусники. И ребята из Упсала-Цирка это доказывают своей работой уже много лет. В их представлениях нет ничего из того, что встречается в традиционных старых цирках. Как лучше всего бороться со стереотипами и продвигать новое? Мы в St.Friday Socks всегда это делаем с юмором и иронией. Именно поэтому на носках новой коллекции изобразили стереотипных цирковых персонажей. Придумала их талантливая художница Мария Заикина. Она работает в театре, игровом кино, рисует мультфильмы и иллюстрирует книги. А теперь ещё и носки», – рассказал основатель бренда St.Friday Socks Сергей Тонков.

Коллекция «Ну ты и артист!» доступна в интернет-магазине myfriday.ru/upsala. Часть дохода от продажи носков пойдёт на поддержание деятельности некоммерческого Упсала-Цирка. St.Friday Socks – российский бренд дизайнерских носков и аксессуаров. Продукция производится на собственной фабрике в Санкт-Петербурге. Гребенная пряжа для носков St.Friday Socks поставляется из Италии, Эстонии, Турции и Узбекистана.