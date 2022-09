Российские бренды YULIAWAVE и Jacob Cro представили совместную коллекцию. Объединив две параллели — знаковую строгость YULIAWAVE и непринужденность Jacob Cro — бренд создал капсулу под девизом NO RULES. За основу были взяты два изделия из новой коллекции YULIAWAVE FW’23 IRON HAND — свитер и дубленка. В рамках коллаборации они были модернизированы в новом формате, непохожем на язык и жесты YULIAWAVE, через видение креативной команды Jacob Cro.

24 и 25 сентября основательница бренда Jacob Cro Полина Ситковская будет присутствовать во флагманском бутике YULIAWAVE на Большом Козихинском переулке, где расскажет клиентам об эксклюзивной возможности кастомизации.

Любой желающий, покупая свитер YULIAWAVE, сможет нанести на него свою уникальную фразу из вручную отвязанных букв (до 9 символов) или выбрать одну из предложенных: MY OWN VIBE, DAY OFF, BE EASY и JUST SMILE, который они смогут забрать в течение нескольких дней. С 24 сентября в бутике и на сайте YULIAWAVE будут также представлены свитер и дубленка в ограниченном количестве с надписью «NO RULES.