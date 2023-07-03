1 июля стартовал прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ», направленном на поиск новых креативных идей в сфере произведений художественного творчества, арт-объектов и предметов изобразительного искусства, инспирированных отечественным культурным кодом.

К участию приглашаются специалисты творческих профессий: художники, дизайнеры одежды, иллюстраторы, художники по текстилю, студенты ВУЗов и учащиеся школ, специализирующиеся в области арт, фэшн, дизайн и другие.

Получить экспертное признание своих идей можно подав заявку на официальном сайте конкурса культурныйкод.рф, выбрав одну из 10 номинаций: #ЯГОРЖУСЬ, #РУССКИЙСЛЕД, #ИСКУССТВОВМОДЕ, #НАЦИОНАЛЬНЫЙКОСТЮМ, #ПРИНТРОССИЯ, #МОЯСТРАНА, #РЕГИОНАЛЬНАЯАЙДЕНТИКА, #FASHIONИЛЛЮСТРАЦИЯ, #ЦИФРОВОЕИСКУССТВО, #МОЙДОМ. Призовой фонд конкурса составит 1 000 000 рублей.

Голосование за выбор победителей пройдет в 2 этапа: первичный отбор финалистов сделает экспертное жюри, после чего в онлайн-формате пройдет народное голосование, по результатам которого будут определены победители. В состав экспертного жюри войдут российские деятели культуры и искусства, образования, специалисты fashion индустрии, лидеры общественного мнения. Объявление и награждение победителей пройдет в октябре во Всероссийском музее декоративного искусства.

«Всеросийская инициатива под названием «Культурныйкод.рф» не ограничивается творческим конкурсом. На самом деле, идея глобальна. Реализация данного проекта позволит создать современную базу отечественных общенациональных и локальных культурных кодов: уникальных решений, новых проектов и культурных смыслов нашей страны, которые могут в дальнейшем транслироваться и в мировом пространстве для выстраивания новых дружественных связей на историко-культурном фундаменте.» - подчеркнул соавтор проекта Антон Алфер, руководитель группы компаний ALFER GROUP, председатель бизнес-кластера РАЭК Fashion TECH.

К данной инициативе активно присоединяются регионы Российской Федерации. На текущий момент к проекту присоединились Калмыкия, Иваново, Владивосток, Санкт-Петербург. Здесь пройдут различные мероприятия, креативные сессии, круглые столы и презентации на заданную тему.

Проект «Культурныйкод.рф» реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».