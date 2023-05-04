Ювелиры MIUZ Diamonds представили новую капсульную коллекцию украшений, которая получила название Le Chic. Изысканная бриллиантовая симфония сложилась в полноценный комплект, состоящий из серег, жесткого браслета и стильного колье.

Главными героями каждого изделия стали сложносочиненные бриллиантовые мозаики. Они состоят из камней в огранках «Багет» и «Круг»: первые отвечают за крупные яркие вспышки, а вторые — за искрящееся сияние.

В серьгах эта мозаика выступает самодостаточно и позволяет в полной мере насладиться ювелирной гармонией и филигранной работой мастеров. Кроме того, благодаря специальному комфортному штифтовому замку украшение плотно прилегает к мочке и всегда остается в самой выгодной позиции, чтобы блистать, подсвечивать сияние глаз своей обладательницы.

В колье пазл с двух сторон поддерживают цепи якорного плетения, между объемными звеньями которых точечно сияют круглые бриллианты, а камень покрупнее стал блестящим мостиком к бриллиантовому панно.

В браслете главного героя удерживает в крепких объятиях твердый обод из белого золота. Он также усыпан бриллиантами, которые отчасти повторяют полюбившуюся нам композицию: камни в огранке «Багет» выстроились стройной линией, и на каждый из них приходится четыре круглых камня — по паре с каждой стороны для большего блеска.