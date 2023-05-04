Этой весной центр BoscoVesna запускает долгосрочную инициативу — серию проектов с современными художниками. В рамках коллаборации BoscoVesna x Lublinsky в атриуме, на фасаде и в бутиках центра уже появились работы художника и дизайнера Андрея Люблинского, большая часть из которых создана и разработана специально для проекта.

Первая коллаборация из серии — это ода цвету и индивидуальности. Как отмечает Андрей Люблинский, «героев объединяет наличие своей точки зрения и желание быть самими собой». Условные и подчеркнуто геометричные персонажи собраны из простых разноцветных элементов, символизирующих черты характера.

Этот подход роднит художественный проект с модой, которая через язык одежды, аксессуаров и личного стиля рассказывает о человеке и времени, в котором он живет. Художник Андрей Люблинский работает в первую очередь с публичными пространствами. Помещая в них ярких и ироничных персонажей, отсылающих к цифровой природе современного визуального искусства, он по-новому расставляет акценты в месте, с которым работает.

Его пиксельные «красные человечки», легендарный проект «пермской культурной революции», оживил город-миллионник и стал одним из символов Перми. Другая известная работа художника — модульные конные статуи перед питерским Манежем — оттенила классическую архитектуру музея, эстетизируя место в современном ключе.

BoscoVesna & Lublinsky будет развиваться и наполняться событиями и мероприятиями, а имя следующего художника, который превратит торговые залы на Новом Арбате в аналог галереи современного искусства, пока держится в секрете.