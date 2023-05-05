Для сезона весна-лето 2023 одно из самых актуальных сочетаний– мех в качестве акцента на дениме или шерсти, кружево и стразы как дополнение. 

Дизайнер мехового дома Re Look Furs Наталья Матвеева создала коллекцию верхней одежды и аксессуаров,основываясь на этом тренде. Воротник или аппликация в стиле пэтчворк из меха добавят Вашему образу изысканности и индивидуальности, в этой коллекции есть много джинсовых курток и рубашек с отделкой из меха.

Каждая из них уникальна – есть свободные оверсайз, а есть узкие, приталенные и укороченные. 

Какая цветовая палитра актуальна?

В тренде тема Африки: все оттенки песка и анималистичные принты. Обратите внимание на пальто из каракульчи редкого натурального золотого оттенка nаmibia gold, также жакеты из кашемира бежевого  или красный «вива мажента», названный цветом 2023 года по версии Pantone.

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