Российский дизайнер Светлана Тегин представила первую капсульную коллекцию нарядов для свадьбы, вдохновленную романтическими мотивами в искусстве и эстетикой 1920-х годов. Также в некоторых изделиях нашли отражение элементы традиционного русского костюма и народного промысла. Среди них, например, кокошник с натуральным жемчугом, короткая накидка с меховой оторочкой, принт, напоминающий гжель.

В дебютную линию вошли восемь платьев и аксессуары из многообразия текстур, благодаря которым дизайнеру удалось подчеркнуть изящность линий и утонченность силуэтов. Основным материалом для капсулы стал натуральный шелк — платья выполнены из шифона, органзы, атласа, дюшеса, муслина.

Дизайнер решила не ограничивается традиционными белыми и молочными оттенками – невестам предлагаются платья в пастельных розовых, зеленых и голубых тонах, однотонные и с яркими узорами или декором, имитирующим перья.

«Я хотела, чтобы каждый образ был уникальным и отражал индивидуальность его обладательницы, – отмечает Светлана Тегин. – Я считаю, что важно выражать свою личность через одежду».

Команда бренда стремилась учесть разные форматы торжества, поэтому среди нарядов Tegin есть как платья для официальной церемонии, так и варианты для празднования события в менее формальной обстановке в кругу семьи и друзей.

В съемке капсульной коллекции образы Tegin дополнены декоративными украшениями для прически от Дианы Симонян и обручальными кольцами бренда «Линии Любви».

Свадебные платья изготавливаются на заказ по индивидуальным меркам и по запросу могут быть дополнены уникальными деталями, которые создадут мастера Tegin Atelier. Помимо этого, готовый наряд можно взять в аренду.