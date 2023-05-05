За 20 лет основанная в 2003 году выставка CPM (Collection Première Moscow) прочно заняла лидерскую позицию в развитии модной индустрии России и считается самой масштабной площадкой для бизнеса и презентации новых коллекций одежды, белья и аксессуаров. 29 августа 2023 года в ЦВК «Экспоцентр» стартует 40-й сезон проекта.

К юбилею одного из своих флагманских событий российская выставочная компания «ЭКСПО ФЬЮЖН» подошла с особым вниманием и со значительным опытом. В портфолио проекта CPM не только тысячи брендов-участников из десятков стран мира, но и успешная реализация целого ряда спецпроектов, каждый из которых получает активное развитие от сезона к сезону.

CPM designerpool – программа поддержки молодых дизайнеров одежды, через которую прошли такие имена русской моды как Кирилл Гасилин, Наташа Дригант, Джемал Махмудов, Даша Гаузер, Янис Чамалиди и многие другие.

CPM school – проект по сотрудничеству с ведущими школами дизайна и бизнеса в индустрии моды, позволяющий широкой профессиональной аудитории знакомиться с актуальными образовательными программами и яркими работами их выпускников.

CPM fashion connect – карьерный центр для специалистов в области создания, развития, продаж и продвижения одежды, белья и аксессуаров, реализуемый совместно с кадровым агентством «Модное Бюро».

CPM catwalk – расписание байерских подиумных показов коллекций, а также ярких модных презентаций от российских и международных компаний, традиционно объединяющее десятки брендов и привлекающее внимание байеров, медиа, инфлюенсеров и звездных гостей.

RFRF (Russian Fashion Retail Forum) – один из крупнейших бизнес-форумов российской индустрии моды, включающий стратегическую дискуссионную площадку RFRF main stage, экспертный лекторий индустрии нижнего белья RFRF dreams dialogue и серию воркшопов RFRF meetup, собирающих вместе около 100 спикеров и более 1500 слушателей ежесезонно.

Множество спецразделов выставки помогают ритейлерам лучше ориентироваться в экспозиции и находить для себя партнеров и поставщиков из самых разных сегментов и категорий: CPM prime, CPM details, CPM shop & retail solutions, CPM accessories, а также выставка бельевой моды, купальников и одежды для дома и фитнеса dreams by CPM.

Кроме того, в ЦВК «Экспоцентр» вместе с CPM проходит ведущая выставка обувной индустрии – Euro Shoes @ CPM, которая дополняет ассортимент CPM и дает возможность байерам делать комплексные заказы, полностью формируя наполнение для торговых точек.

Бесспорным преимуществом CPM является ее международный статус, который обеспечивает постоянное участие компаний-производителей из Турции, Италии, Германии, Франции, Казахстана, Беларуси, Китая и многих других стран. В прошедшем 39-м сезоне к экспозиции впервые присоединились представители таких государств, как Азербайджан и Иран. Инвестируя в партнерские отношения с участниками со всего мира, организаторы CPM предоставляют расширенные возможности российским ритейлерам по налаживанию новых деловых связей и развитию ассортимента бутиков, универмагов и торговых сетей, расположенных в России. В текущем году мероприятие вызвало ожидаемо большой интерес со стороны байеров – февральскую сессию 2023 года посетило почти 19 тысяч специалистов, что стало рекордным показателем за последние пять лет.

Постоянному росту и развитию выставки CPM способствуют не только непререкаемая репутация эффективной бизнес-площадки №1 в России и Центральной Азии и прочные международные связи, но и поддержка надежных локальных партнеров. В их числе – ведущее консалтинговое агентство Fashion Consulting Group, исследовательский центр «РБК Исследования рынка», Ассоциация РАФИ, Медиа-холдинг PROfashion, ведущая информационно-аналитическая ритейл-платформа Retail.ru, Союз Русских Байеров, проекты «Fashion Прокачка» и «Магазин 4.0», онлайн-платформы FashionSfera.ru и «Модный Magazin», Академия fashion-маркетинга, креативное бюро Real Profit Group, а также эксперт в области аромамаркетинга – компания «Третье чувство».

Предстоящие выставки CPM и dreams by CPM пройдут в ЦВК «Экспоцентр» с 29 августа по 01 сентября 2023 года. Производители модной одежды, белья и аксессуаров представят коллекции сезона весна-лето 2024. За новостями CPM, dreams by CPM и RFRF можно следить на официальном сайтах и в соцсетях компании.