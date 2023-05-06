Российский бренд Love Republic представил лимитированную вечернюю линию Evening. В неё вошли образы, «ради которых хочется найти или создать повод». Запуск приурочен к сезону свадеб, летних вечеринок и выпускных.

В линию вошли знаковые и самые узнаваемые модели Love Republic: платья разных фасонов, топы, корсеты, юбки, брюки, комбинезоны и жакеты. В ней можно найти как облегающие наряды, так и вещи, украшенные объёмными бантами, драпировками и рюшами.

Для вечерней коллекции дизайнеры бренда ограничились черно-бело-бежевой гаммой, но предложили больше оригинальных деталей (фигурные вырезы, шнуровки, фурнитура в виде цепочек и т. п.), а также сумки и украшения, которые помогут дополнить образ.

Вечерняя коллекция доступна на сайте и в офлайн-магазинах марки. Стоимость одежды варьируется от 1399 рублей за топ до 8999 рублей за жакеты.