После года молчания модный дом Ulyana Sergeenko представил новую кутюрную коллекцию. Ее выход приурочен к двенадцатилетию марки. Источником вдохновения для ее создания стали среднерусские пейзажи и фольклорная эстетика, также в ней нашла отражение эстетика русских народных сказок и картин Васнецова и Билибина.

В коллекцию вошли платья, юбки, блузки и аксессуары, на которых можно найти чертополох, клевер, полынь, тысячелистник и пижму. ЧТо касается фольклорных мотивов, то рубашка-вышиванка представлена здесь в виде невесомой батистовой блузы с декоративными оборками по всей длине рукавов, и телогрейка превращена в приталенный жакет из тонкой шерсти со съемными рукавами на завязках и объемной баской.

Уже традиционно Ulyana Sergeenko прибегает к культуре ремесла, повсеместно используя сложные ручные техники. В этом сезоне дизайнер впервые использовала холуйскую строчку, пробежавшую через два знаковых предмета: черную боди-блузку и белую юбку. Подгрудный корсет и бюстье вышиты елецким кружевом, также встречаются хрустальные детали в форме лепестков, крупных кристаллов и ярких капель с исторического производства Гусевского хрустального завода им. Мальцова.

Помимо классических черного и белого, в коллекции часто встречаются светло-фиалковый, темно-фиолетовый, зеленый, горчичный и золотой оттенки.

Традиционно вместе со старинными промыслами в коллекцию введены современные авторские техники и вышивки, и вязания, и инкрустации, которые разрабатываются мастерами ателье дома Ulyana Sergeenko.

В коллекцию также вошли головные уборы: обтянутый бежевым крепом кокошник с янтарными гусевскими хрусталинами, вязаная шапочка в бронзовом цвете, покрытые стеклярусом антрацитовые кички и фата из кружева с золотым переливом и вышитыми соцветиями.