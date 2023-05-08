Российский ювелирный бренд Moonka выпустил новую ювелирную коллекцию Two, вдохновленную идеей партнерства. «Коллекция на двоих и для двоих», – так описывает Moonka свою коллекцию. Основная мысль заключается в том, что «статус не важен» и эти украшения могут стать подарком для партнеров, друзей или любимых.

В украшениях были использованы два разных камня: по цвету, структуре, характеру. Так, в коллекции появились серьги, кольца, браслеты и подвески с несколькими сочетаниями: малахит и аметист, бирюза и родолит, аметист и хризолит, танзанит и розовый сапфир. Все камни инкрустированы в золото 585 пробы.

Новые модели выглядят довольно контрастно, но очень красиво. Так дизайнеры Moonka проводят параллель с человеческими отношениями: «Вы разные - с уважением и любовью друг к другу, с обожанием к мелочам и да, с маленькими бесящими штуками, которые вы друг в друге принимаете».

Первыми примерить украшения и рассказать о своем партнерстве бренд пригласил две вдохновляющие пары, которые стали героями съемки: романтическую пару художницы Даши Федоровой и диджея Кости Дубкова, а также партнеров по бизнесу, соосновательниц платформы и лектория по креативному предпринимательству n-e-women.com — Марию Косенкову и Зарину Гроевую.

Помимо сайта марки все можно рассмотреть в шоуруме в Большом Харитоньевском переулке.