«В картину нужно зайти, походить в ней, подумать, полюбоваться и, выйдя, не выпускать из ее сердца», — именно эти слова из воспоминаний знаменитой советской и российской художницы Натальи Нестеровой стали аксиомой ее творчества. Будучи одной из женщин-художниц, творивших в 70-х и бунтующих против живописных канонов соцреализма, она сумела завоевать мировое признание и при этом остаться тем человеком, для которого главной ценностью является близкое окружение — семья, лучшие друзья и воспоминания о совместном досуге. Задушевные разговоры, трапезы в ресторанах и чаепитие в родительском доме навсегда поселились на ее полотнах.

23 апреля Натальи Нестеровой могло бы исполниться 79 лет. Благодаря Kupol Gallery у нас есть возможность погрузиться в созданный ею созерцательный мир, где так тепло и уютно. Рассказываем, почему каждому стоит посетить выставку «В кругу друзей».

Когда изучаешь биографию определенного художника, то помимо фактов про место его рождения, альма-матер и путь становления, хочется «встретиться» с людьми, которые вдохновляли живописца и наполняли его жизнь, а затем и картины, смыслом. В случае с Натальей Нестеровой все начинается с семьи.

В одном из поздних интервью художница сделала трогательное признание: «На самом деле я живу для того, чтобы мой дедушка, моя мама, которая была для меня образцом ума и знаний, были довольны». И она оставалась верной сказанному, даже когда ее родных не стало.

Наталья Нестерова появилась на свет 23 апреля 1944 года в семье московских архитекторов Игоря Дмитриевича и Зои Николаевны Нестеровых. Поскольку мама и папа постоянно пропадали на работе, воспитанием любознательной девочки занимались бабушка Анна Петровна и дедушка Николай Иванович. Она, будучи строгим, но невероятно талантливым учителем русского языка, привила внучке любовь к чтению и письму, а он — приобщил к миру искусства, поскольку сам являлся прекрасным художником.

Наталья вспоминает, что их дом был увешан дедушкиными картинами. Открыв глаза, она оказывалась в счастливом пространстве прекрасных пейзажей и натюрмортов. Именно Николай Иванович научил внучку странствовать по мирам своего воображения. Нестись без оглядки на кресле-карете, запряженной стулом с валенком на конце.

К сожалению, в скором времени ей пришлось отправиться в путешествие по реальному миру одной. В 1951 году, когда Наталья поступила в Московскую среднюю художественную школу, Николая Ивановича не стало. По словам Нестеровой, смерть дедушки обернулась невыносимой потерей, которая будет преследовать ее всю жизнь. Но с течением времени светлая ностальгии и тонкая душевная организация помогли найти новых единомышленников как в творчестве, так и за его пределами. Так, поступив в первый класс в 1955 году, Наталья познакомилась, как она сама говорила, с ее подругой-другом Татьяной Назаренко, с которой они «расставались не расставались вот уже 66 лет, поддерживая друг друга вольно или невольно, но навсегда».

Получив аттестат об окончании средней школы, в 1962-м году Нестерова поступает в художественный институт В. И. Сурикова. Пять лет обучается в мастерской профессора Д. Д. Жилинского, одного из важнейших представителей искусства 1950-60х гг. Жилинский входил в число первых, кто задал тенденцию поиска собственного стиля, несмотря на официальное поощрение стиля социалистического реализма. Ученики последовали за учителем.

Вместо коммунистических идей, прославляющих человека-труженика, и сурового единообразия в построении композиции, художники нового поколения, в числе которых была и Нестерова, погружали зрителей в прозу бытия, где все иронично, карнавально, не идеально и по-настоящему волшебно.

В 1969-м году Наталья Нестерова вступила в Союз художников СССР. А в 1974 году, в галерее на Кузнецком мосту прошла первая персональная выставка художницы, картины которой отличало колористическое богатство, а также особая геометрия и эмоциональность. Несмотря на то, что экспозиция длилась один день, художница сумела завоевать любовь публики и занять почетное место в рядах «Вторых амазонок».

А дальше в биографии Нестеровой началась эпоха путешествий, где каждое полученное впечатление переносилось на холст и оживало благодаря вложенной в него любви. Так, когда Наталья в 1988 году приехала в Нью-Йорк, ее давний друг Михаил Одноралов зашел за ней в гостиницу, взял за руку и повел через весь город, минуя день и ночь, заходя в маленькие ресторанчики - живой, неспящий мир. Вместе они ездили в другие города, ходили в кино и на выставки, медитировали в Центральном парке. По признанию художницы, с тех пор, прилетая в Нью-Йорк, она видела из окна машины появляющийся остров Манхэттен и думала: «я дома».

Но сколько бы столиц ты ни считал своим домом и сколько бы ни странствовал по миру, есть то особенное место, где живет праздник, который всегда с тобой. Для Натальи рыцарем сердца стал Париж.

Там художница снимала очень красивую мастерскую, бывший танцкласс во дворе-колодце, стены которого были увиты плющом и диким виноградом, весной — зеленым, а осенью — с красно-багровыми листьями. Дома, мосты, небо, птицы, кораблики на Сене, мигающие разноцветными огоньками, дегустация устриц с шампанским — вот те элементы истинного счастья, которые Нестерова «украла» из воспоминаний и, вооружившись масляными красками, перенесла на холст.

Именно эти живописные мемуары нам посчастливилось лицезреть в залах Kupol Gallery. Поскольку выставка «В кругу друзей» приурочена ко Дню рождения Натальи Нестеровой, кураторы взяли работы, где изображены главные составляющие любого торжества — вкусная еда, родные и друзья. Пространство было организовано таким образом, чтобы посетитель не просто со стороны наблюдал за семейными застольями, облизывался на ресторанные деликатесы и любовался видами Парижа, а буквально сам участвовал в них.

Вот прямо над аннотацией возвышается автопортрет Натальи Нестеровой, которая вместе с друзьями поднимает бокал шампанского и произносит тост в честь открытия выставки. Вид на Монмартр так пленяет, но ступая направо, ты понимаешь, что переехав в Европу, художница скучает по родному дому. Два полотна посвящены даче в Абрамцево в разное время года. На первом — за окном царит снежная зима, но домочадцам не страшны морозы, ведь они согреваются задушевными беседами и наваристым супом. А на втором — власть захватило лето. Плетеные кресла переместились на веранду, лица всех членов семьи озарены улыбками, а место снежных шапок заняли соцветия сиреневой глицинии.

Ностальгия по домашним посиделкам сменяется кутежами в барах и ресторанах. На стене, окрашенной в оттенок дижонской горчицы, расположились интерьеры бара, доверху заполненного мадам и месье в опрятных костюмах, которые горячо обсуждают насущные дела за стаканчиком или бокалом любимого алкоголя. Поскольку картина является частью диптиха, с обеих сторон от нее расположились сюрреалистические натюрморты, где фрукты заменяют джентльмену в смокинге все черты лица.

Не успели вы наговориться с фруктовым человеком, как вас тут же телепортируют на городской фестиваль. Крупный мужчина в белоснежном фартуке жарит шашлыки и пытается накормить весь честной народ, а за всем этим зрелищем наблюдает девушка, аппетитно поедающая персик на фоне прилавка с артишоками, спелыми грушами и виноградом.

Как можно догадаться, Наталья Нестерова любила рисовать еду и все, что с ней связано. Рынки, рестораны и застолья становились чуть ли не самостоятельными персонажами ее картин. Сама художница говорила, что шумный базар — это символ изменчивого мира, а чревоугодие она называла «самым простительным пороком».

Гастрономическим фаворитом художницы однозначно были устрицы. Она их обожала, а находясь в Париже, сам бог велел их рисовать. Виктория Михопулу, соосновательница Kupol Gallery и куратор выставки «В кругу друзей» поделилась любопытным фактом: помимо того, что Наталья Нестерова изображала устриц везде и всюду, она коллекционировала их раковины. Дома в коробке хранились наиболее редкие экземпляры.

Жареные поросята, вареные раки, спаржа на пару, хрустящие артишоки, эклеры, ромовые бабы и пирожное картошка — благодаря виртуозной технике работы с масляными красками все блюда, горячо любимые именинницей, обретают такую фактуру и объем, что у вас текут слюнки.

Наталья Нестерова умела наслаждаться жизнью, ценить сиюминутные удовольствия и разделять их со своими близкими. Если вы тоже хотите этому научиться, то до 13 мая Kupol Gallery сердечно приглашает всех желающих посидеть «В кругу друзей».