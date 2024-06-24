Модный дом Tegin продолжил развивать направление Tegin Creative, создав костюмы для новой интерпретации музыкального произведения Игоря Стравинского «Свадебка» в Новой Опере. Светлана Тегин работала художником по костюмам в постановке.

В «Свадебке» художник и хореограф исследуют традиционные русские обряды и священные песни. В спектакле звучит музыка Стравинского и композитора Николая Попова, которые написали прологи и эпилоги. Режиссер и хореограф Павел Гурхов добавляет к сюжетной линии героиню Екатерину из "Грозы" Островского.

Для выступления было сшито более 100 нарядов. Светлана использовала натуральные материалы: лен, хлопок, шелк и вискозу. Женский костюм хора по силуэту отсылает к матриархальному строю семьи, в котором женщина является основой существования. Объемная форма символизирует основу, заложенную предками, а орнаменты из живых цветов символизируют плодородие. Дизайн мужского костюма воплощает конструктивный прогресс и законы рода.

Источник фото: Tegin