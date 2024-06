Юлия Зиверт стала амбассадором Make Sense. Сотрудничество бренда косметики, парфюмерии и ароматов для дома и певицы было представлено на мероприятии для журналистов и лидеров общественного мнения в пространстве Pheromone. Вскоре она примет участие в рекламных кампаниях бренда.

Линейка Make Sense включает в себя 3 коллекции: Sense of Freshness, Sense of Warmness и Sense of Security, в которые вошли мусс для душа, антиперспирант, спрей-ароматизатор для дома и мусс для душа с ароматическими свечами.

«Для нас Zivert — пример потрясающего артиста и девушки, которая постоянно работает над собой, всегда полна новых идей и проектов, но при этом находит время для себя и понимает, как важно прислушиваться к собственным чувствам», — рассказала директор по маркетингу Наталья Вологодская.

Источник фото: Make Sense