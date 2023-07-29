Бренд женской одежды To Be Blossom продолжает работать над расширением ассортимента и запускает дебютную коллекцию обуви. В линию вошли две пары кроссовок и две пары кед из натуральной кожи и замши в светлой цветовой гамме.

Кеды в винтажном стиле сделаны из мягкой телячьей кожи и фактурной замши. Подошва из высокотехнологичной резины обладает амортизирующими свойствами и эластичностью, а фигурные накладки и вставки формируют эффект многослойности. Вторая модель – базовая – имеет перфорацию на мысе и подходит даже для теплой погоды. Кеды представлены в белом и бежевом цветах.

При создании кроссовок на высокой подошве использовалась комбинация прочного текстиля и высокотехнологичной экокожи. Модель обладает стелькой memory form, которая подстраивается под параметры стопы. Кроссовки доступны в двух расцветках: белой и бежевой.

Вторая модель – ультралегкие кроссовки из натуральной кожи – имеет широкий протектор с цепкими и нескользящими шипами, который хорошо амортизирует при ходьбе. Кроме того, на мысе и заднике он защищает обувь от загрязнений.

Разрабатывая первый дроп обуви, команда To Be Blossom стремилась создать «качественные, лаконичные и стильные модели, которые легко дополнят повседневные луки».

Учитывая ситуацию на рынке, некоторые российские бренды, специализирующиеся на выпуске одежды, пробуют свои силы в обувном сегменте. Так, весной с небольшими коллекциями обуви дебютировали You и Studio 29.