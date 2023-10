Стамбульская ассоциация экспортеров одежды iHKiB на протяжении всех 20 лет развития CPM является одним из ключевых международных партнеров выставки. Однако, начиная с 2021 года, организация совершила существенный прорыв и стала привозить в Москву вдвое больше участников, чем в среднем в предыдущие сезоны. Текущий 2023 год оказался знаковым не только для организаторов СРМ, отмечающих 20-летие выставки, но и для их партнеров из Турции, празднующих 100 лет Республики и демонстрирующих непрерывный рост активности в области экспорта и популяризации бренда Made in Turkiye на мировом рынке.

Команда iHKiB привезла в этом сезоне в Москву немало дебютантов выставки, в их числе: OCCLEUS, POLiMPiER, NORS, GIZIA, DANiELS, KETROY, GiESTO, H4 и многие другие. Экспозиция Made in Turkiye на выставке СРМ располагалась сразу в пяти выставочных залах. Кроме того, бренды одежды Mees, Portakal, Raw, H4, Pera Pelle, YXL Collection, What If, Rivo и Vigoss, а также бренды нижнего белья и одежды для дома и фитнеса Pascara и Fashion Tayt, – приняли участие в программе подиумных показов.