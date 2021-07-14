Бренд одежды, обуви и аксессуаров ТВОЕ, маркетплейс AliExpress Россия и компания Disney в России и СНГ выпустили совместную летнюю коллекцию-манифест #StayTrue. Главный лозунг проекта звучит следующим образом: «верный способ не потеряться в мире – это оставаться собой». Партнеры рассказала, что выбор слова «true» (с англ. – правда, настоящий) также носит и второй завуалированный смысл, связанный с тем, что на AliExpress стало появляться все больше известных брендов и эксклюзивных коллекций.

Линейка коллекции #StayTrue состоит из 59 вещей с классическими «диснеевскими» принтами со знаменитыми мультипликационными персонажами, которые общепринято считаются символом настоящей дружбы и отличного настроения. В капсулу вошли женские и мужские футболки, шорты и спортивные брюки, женские кроп-топы и боди, унисекс толстовки и панама.

Все вещи представлены в различных цветах: чёрном, белом, красном, желтом и розовом. При этом принты вещей не ограничиваются только изображениями героев: также на каждом изделии есть оригинальная надпись со словом «true».

Лукбук коллекции #StayTrue отражает общее настроение радости и искренних эмоций – его главными героями выступили популярные тиктокеры Алла Брулетова и Данила Бум.

Партнеры решили поддержать демократичный подход к модным и оригинальным образам – цены коллекции стартуют от 799 руб. Все вещи можно найти в офлайн-магазинах ТВОЕ и эксклюзивно онлайн на AliExpress. Для этого в поисковой строке маркетплейса нужно ввести #StayTrue.