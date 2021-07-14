Легендарная топ-модель и икона 1990-х Кейт Мосс стала лицом бельевого бренда Skims, основательницей которого является Ким Кардашьян.

«Я познакомилась с Кейт в 2014 году через Рикардо Тиши и была сразу же поражена ее дерзким чувством юмора, подлинной и классической красотой. С тех пор мы дружим. Она – икона мира моды, которая определяет культуру и стиль целых поколений, и для меня большая честь представить ее этим летом как новое лицо Skims», – приводит Buro 24/7 слова Ким.

На снимках и в рекламном видеоролике Мосс предстала в нижнем белье из новой коллекции бренда. Модель примерила лаконичное боди в песочном оттенке, а также комплекты нижнего белья из хлопка, выполненные в черном цвете и оттенке слоновой кости, отмечает World Fashion Channel.

Фотографом и режиссером выступила Донна Троуп, известная по работе с журналами GQ и Numero.

«Я поклонница Skims с первого дня основания марки, – рассказала Мосс. – То, что Ким делает с брендом, настолько свежо и современно – она создает нижнее белье, которое действительно необходимо женщинам, и которое идеально садится. Я ношу его, моя дочь носит его, даже моя мама носит его».