Мария Шмелева - девушка, обладающая необычным видением, умением создавать эксклюзивные вещи, заставляющие прохожих оборачиваться вслед. Основатель бренда дизайнерский сумочек ручной работы Maria Shmeleva - о первых шагах в мире моды, умении перебороть страх и идти вперёд, о своей онлайн-школе.

- Мария, как вы пришли к идее создания своего бренда?

- Все началось в юности: я только заканчивала школу, но уже тогда хотела как-то выделяться. На свой выпускной я купила себе дорогое дизайнерское платье, которое было эксклюзивное, в одном экземпляре. В тот момент я чувствовала себя не обычной выпускницей, а изысканной светской львицей (смеётся). Наверно, это и послужило начальной точкой моей тяги к прекрасному. Дальше - больше: я училась в университете, работала в банке, в инвестиционной компании, и меня всегда окружали интереснейшие женщины со статусом. Я замечала, что у них всех в стиле есть что-то необычное: пальто, туфли или сумка - не важно. Меня это цепляло, и я также хотела носить эксклюзивные вещи, а в один поняла - хочу создавать что-то своё, уникальное и неповторимое!

- Сложно было решиться на этот шаг и связать свою жизнь с модой?

- Решиться было не просто, так как я находилась и нахожусь на руках с маленьким ребёнком. Главная сложность заключается в том, что нужно все успеть и продумать, а также много работать над самим процессом создания сумочек, ведь они на 100% изготавливаются вручную. Но так как желание создать свой бренд было очень сильное, я старалась делать все возможное, и дальше не планирую останавливаться.

- В чем заключается концепция вашего бренда сумочек ручной работы? О чем рассказывает его ДНК?

- Ой, меня многие спрашивают, почему мой бред называется Bumblebee! (смеётся). В основном, это название ассоциируют с фильмом трансформеры, но у меня есть своя версия. Эта история начинается со смены моей фамилии - Шмелева, ведь «bumblebee» переводится с английского как «шмель». Заниматься производством авторских сумочек я начала именно после смены фамилии и рождения ребёнка, поэтому я решила связать эти символические события со своим брендом. Почему именно шмель? Есть подтвержденные факты, где инженеры- специалисты по аэродинамике, изучая это насекомое, пришли к выводу, что шмель попросту не должен летать! У него слишком слабые крылышки и тяжелое тельце, все это говорит о том, что шмель никогда не оторвётся от земли. Но это насекомое все же летает, будто ему кто-то шепнул: «Ты это сможешь!». Своим брендом я хочу показать, что все возможно, если этого захотеть очень сильно, и я уверена, что мне также удастся взлететь, как такому маленькому и упорному шмелю (улыбается).

- Параллельно вы проводите мастер-классы, на которых обучаете технологии создания вязаных сумочек. Сколько времени нужно на создание одной такой модели?

- Да, теперь я не только произвожу сумочки на заказ, но обучаю этому ремеслу. На создание одной модели уходит от 3 дней! Важно смотреть, насколько хорошо усваивается информация, где-то приходится повторять определенные моменты, что-то переделывать, так как работа кропотливая, особенно для человека, который никогда не был связан с вязанием.

- Поделитесь опытом, как выйти на новый уровень, и начав с хобби, создать свой модный бренд?

- У меня начало все получаться, только когда я проработала свои внутренние блоки с установками, ведь если мы в себе сомневаемся, то так и будем стоять на одном месте, а как тогда развивать свой бренд? Конечно, мне много дало обучение, без понимая, как работает модная индустрия никуда. На онлайн-курсе у дизайнера аксессуаров Анны Скороходовой я получила нужные знания о развитии своего бренда, узнала об изнанке модной индустрии. Теперь я точно в теме! (смеётся) Также обязательно нужно заранее продумать, в чем вы уникальны, чем отличаетесь от конкурентов. А дальше - качественно выполнять свою работу, тогда «сарафанное радио» будет работать без остановки, как у меня в основном и происходит (улыбается). В общем, нужно поверить в себя и свой бренд, проходить разные обучения, обновлять знания в своей сфере и работать над индивидуальностью.

- Какие планы на творческое будущее? Возможно, новая коллекция?

- У меня большие планы, касающиеся развития моего бренда, первым делом - набрать свою команду специалистов. По новой коллекции, конечно, она обязательно будет, также лимитированные сумочки в единственном экземпляре. Также я очень хочу не только проводить мастер-классы, но и запустить свою онлайн-школу: обучать по всему миру создавать такие сумочки. Но самые сокровенные идеи пока не могу рассказать, так как много всего уже в разработках, время от времени буду делиться планами и информировать подписчиков в социальных сетях о новостях профессиональной стороны своей жизни.