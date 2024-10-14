Свои коллекции в 11-м сезоне недели моды представили дизайнеры из Китая, Индии и Египта.

Об этом рассказала генеральный продюсер Алиса Богатова в ходе пресс-конференции, посвященной 11-му сезону ULYANOVSK FASHION WEEK.

«11-й сезон станет одним из самых масштабных и фееричных за всю историю проекта. Впервые мы выходим на международный уровень. На данный момент мы прорабатываем возможность участия в неделе моды коллекций дизайнеров из Индии и Египта. Уже подтверждено участие дизайнера из Китая.

«Мода объединяет» - это не случайно стало темой именно этого сезона. Ведь мы все такие разные, но сила красоты, сила стиля не знает преград , подчеркивая индивидуальность каждого, она объединяет не только жителей районом, городов, но и целых стран», - рассказала генеральный продюсер Алиса Богатова.

Из Китая свою коллекцию под названием «Девушки из волшебного леса» представила дизайнер Бренда «Гоу Инь» Лия Менг.

«Природа – это место, где люди могут найти исцеление. Серия «Волшебный лес» расширяет и создает то, что они видят и чувствуют в лесу, что в конечном итоге приводит к созданию серии одежды, принадлежащей лесным волшебницам. Мы очень рады представить свою коллекцию на международной неделе моды», - рассказала Лия Менг.

Площадкой проведения масштабного мероприятия индустрии моды стал конгресс-холл КОШЕЛЕВ (отель Redisson Ulyanovsk hotel).

Традиционно в рамках недели моды прошел конкурс дизайнеров, в котором приняли участие дизайнеры со всей России.

Он прошел в несколько этапов. Вначале дизайнеры направили заявку и эскизы, затем конкурсная комиссия отобрала десяток лучших для участия в финале конкурса. Призовой фонд для победителя составил 100 тысяч рублей и дополнительные подарки от спонсоров.

Партнером этого сезона выступила компания «Армада-Авто», Агентство по туризму Ульяновской области, региональный Фонд креативных индустрий, проектный офис по международному молодежному сотрудничеству «Россия - БРИКС», а также региональный центр «Мой бизнес».

Мероприятие проводится при государственной поддержке по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» и в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото предоставлены организатором.