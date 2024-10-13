Российский бренд одежды запустил конкурс Go:Future в сотрудничестве с электромобилем Atom. В рамках сотрудничества две компании представят коллекцию аксессуаров и одежды.

Любой желающий может принять участие в создании новой капсулы марки. Конкурс был запущен на платформе Befree Co:Create HUB. Участники должны создать принты и новые формы, отражающие идею технологии и новые возможности взаимодействия, используя весь спектр инструментов, включая цвет, материал и текстуру. Готовые работы должны быть загружены до 5 ноября 2024 года.

20 ноября экспертное жюри Befree и «Атом» выберет шесть победителей. Победители получат денежный приз в размере 15 000 рублей и возможность реализовать свои идеи в магазине Befree.

«Мерч и коллаборации — важные компоненты в развитии сообщества „Атома“, — прокомментировал креативный директор „Атома“ Олег Вахромеев. — Мы многое делаем сами, а еще объединяемся с российскими креаторами и брендами. С интересом следим за работой Befree. Заметили совпадение: одна из наших внутренних коллекций мерча называлась Better Future, а у Befree есть направление работы с таким названием! Похоже, мы, словно атомы, стремились друг к другу еще до нашей встречи».

«Атом» — первый российский серийный электромобиль-гаджет, который начнут выпускать уже в 2025 году.

Источник фото: Befree