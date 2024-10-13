Модель, впервые разработанная конструкторами часового завода «Ракета» в 1965 году, названа в честь астронома и учёного XVI века Николая Коперника, сообщает компания.

Корпус из нержавеющей стали диаметром 39,5 мм, циферблат из сапфирового стекла, задняя крышка из минерального стекла. Циферблат выполнен из авантюрина, символизирующего звездное небо. В центре находится агатовый круг, символизирующий солнце. Большой круг (минутная стрелка) символизирует Землю, а малый круг (часовая стрелка) - Юпитер. Искусно украшенный автоматический механизм «Ракета» виден через заднюю крышку. Браслет шириной 22 мм изготовлен из нержавеющей стали с использованием миланской техники плетения.

Особенности и характеристики модели: калибр 2615, количество камней – 24, четыре контрольных положения, автоподзавод в две стороны, средний запас хода – 40 часов, декор «Невские волны», позолота, покрытие стрелок Super-LumiNova, пол – унисекс.

Часы «Коперник» можно приобрести в официальных бутиках «Ракета» в Москве и Санкт-Петербурге, а также онлайн с бесплатной доставкой.

Петродворцовый часовой завод «Ракета» – старейшее предприятие России, основанное в 1721 году. С 1961 года завод производит часы под брендом «Ракета», названным в честь полета в космос Юрия Гагарина. Часовой завод «Ракета» полностью производит собственные часовые механизмы.

Фотографии предоставлены компанией.