Актриса Юлия Снигирь приняла участие в съемках новой осенне-зимней коллекции бренда Marc O'Polo в России. В этом сезоне бренд уделил особое внимание кашемиру, вискозе, органическому хлопку, прочному дениму и биоразлагаемым целлюлозным волокнам.

«В кино я могу примерять на себя разные характеры, а в жизни мне интереснее быть собой, поэтому мало ищу, мне не хочется оригинальничать и эпатировать. Выходы в свет и повседневную жизнь я не очень разделяю, и мои наряды на мероприятиях часто удобные и применимы на любой случай. Люблю качественные ткани, приятные на ощупь, в основном руководствуюсь этим», — рассказала Юлия.

Как мужская, так и женская одежда представлена в сдержанных повседневных сочетаниях, многослойности, лаконичности и акцентах. Обратите внимание на кашемировые пуловеры и кардиганы, классические двубортные пальто, объемные рубашки и блузки свободного кроя, демисезонные и зимние куртки. Одна из главных моделей - яркий маково-красный акцентный джемпер из смесовой шерсти.

Источник фото: Marc O'Polo