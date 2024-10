Компания «Золотое яблоко» выпустила лимитированную серию косметичек. В ней собрана большая коллекция из 42 предметов, включая косметические хиты, средства по уходу и аксессуары.

Это первое сотрудничество между «Золотым Яблоком» и модным брендом. Косметичка в виде мохнатого монстра не только вмещает косметические средства, но и может использоваться в качестве акцентного аксессуара. Сумка с веревочными ручками украшена брелоками: глазами-антистрессами, пушистым розовым цветком и мини-расческой для «монстра».

Запуск косметички сопровождается 3D-видеороликом.

Косметички будут доступны исключительно на сайте и в приложении «Золотого Яблока» в разделе бьюти-боксов Goldapplebox. Для заказа доступна только 1000 экземпляров.

«С Befree нас объединяют интерес ко всему новому и любовь к экспериментам, — прокомментировала менеджер проектов „Золотого Яблока“ Оля Збарацкая. — Когда родилась идея сделать крейзи-косметичку с глазами, мы сразу сказали: да, давайте! Концепция очень яркая и смелая, поэтому наполнение соответствующее: много декоративной косметики, ароматов, наклейки. Также в составе косметички — большой выбор уходовых хитов: например, моя любимая бальзам-маска для губ Belif и крем для рук For Me by Gold Apple».

Источник фото: Befree