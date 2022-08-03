В конце июля на месте магазина культового джинсового бренда Levi's в ГУМе открылось новое модное пространство для поклонников денима, получившее название ​ГУМ Джинс'a.

Американский ритейлер, проработавший в России почти три десятилетия, заявил о планах покинуть отечественный рынок в мае. В июле магазин Levi Strauss & Co в московском ТЦ «Авиапарк» возобновил работу под новым брендом JNS. Как писали тогда РИА Новости, точку выкупила российская компания JNS, которая намеревалась выкупать и другие магазины сети, чтобы превращать их мультибрендовые пространства.

В новом деним-пространстве в ГУМе можно найти разнообразную джинсовую одежду, в том числе брюки, рубашки, шорты, жилетки, жакеты, куртки, платья, сарафаны, сообщает пресс-служба универмага. В планах нового магазина – «переход в мультибрендовый формат и расширение ассортимента джинсовой одежды за счет других марок».

В ГУМ Джинс'a действуют скидки по картам привилегий ГУМа и Bosco di Ciliegi. Кроме того, карту лояльности Levi’s здесь можно обменять на дисконтную карту ГУМа.