Приз жюри ФИПРЕССИ – «Равнодушные», Италия, режиссер Леонардо Гуэрра Сераньоли.
В жюри ФИПРЕССИ 43-го МММКФ входили: Александра Поршнева (председатель, Казахстан), Василиос Кечагиас (Греция), Карен Аветисян (Армения), Дарья Амелькович (Беларусь), Нина Ромодановская (Россия).
Приз жюри NETPAC – «Мой дом Мосул», Ирак, режиссер Адалет Гармиани.
В жюри NETPAC 43-го МММКФ входили: Андрей Василенко (Россия), Нина Кочеляева (Россия), Лю Юаньюань (Китай)
Приз жюри российской кинокритики – «Чрево моря», Испания, режиссер Агусти Вильяронга.
Диплом жюри российской кинокритики – «#Засранка», Румыния, режиссер Андрей Хуцуляк.
Призы Гильдии неигрового кино и телевидения – «Амурская Голгофа», Россия, режиссер Юлия Серьгина; «Сабайя», Швеция, режиссер Хогир Хирори.
Приз Федерации киноклубов России «Колючий взгляд» – «Сын», Иран, режиссер Нушин Мераджи.
Диплом Федерации киноклубов России – «Последняя “Милая Болгария”», Россия, режиссер Алексей Федорченко.
Приз Федерации киноклубов России «Колючий взгляд» за лучший фильм Российской программы – «Конец фильма», Россия, режиссер Владимир Котт.
Приз зрительских симпатий – «Человек божий», Греция, режиссер Елена Попович.