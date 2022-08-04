Приз жюри ФИПРЕССИ – «Равнодушные», Италия, режиссер Леонардо Гуэрра Сераньоли.

 

В жюри ФИПРЕССИ 43-го МММКФ входили: Александра Поршнева (председатель, Казахстан), Василиос Кечагиас (Греция), Карен Аветисян (Армения), Дарья Амелькович (Беларусь), Нина Ромодановская (Россия).

 

Приз жюри NETPAC – «Мой дом Мосул», Ирак, режиссер Адалет Гармиани.

 

В жюри NETPAC 43-го МММКФ входили: Андрей Василенко (Россия), Нина Кочеляева (Россия), Лю Юаньюань (Китай)

 

Приз жюри российской кинокритики – «Чрево моря», Испания, режиссер Агусти Вильяронга.

 

Диплом жюри российской кинокритики – «#Засранка», Румыния, режиссер Андрей Хуцуляк.

 

Призы Гильдии неигрового кино и телевидения – «Амурская Голгофа», Россия, режиссер Юлия Серьгина; «Сабайя», Швеция, режиссер Хогир Хирори.

 

Приз Федерации киноклубов России «Колючий взгляд» – «Сын», Иран, режиссер Нушин Мераджи.

 

Диплом Федерации киноклубов России – «Последняя “Милая Болгария”», Россия, режиссер Алексей Федорченко.

 

Приз Федерации киноклубов России «Колючий взгляд» за лучший фильм Российской программы – «Конец фильма», Россия, режиссер Владимир Котт.

 

Приз зрительских симпатий – «Человек божий», Греция, режиссер Елена Попович.

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