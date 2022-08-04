В кинотеатре «Россия» прошла церемония закрытия 43-го Московского Международного кинофестиваля.

В преддверии церемонии закрытия 43-го Московского Международного кинофестиваля президент смотра режиссер, глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков провел традиционный брифинг.

«На нынешнем фестивале было представлено 210 картин из 51 страны, за восемь дней на 25 экранах прошло 447 сеансов. Если 42-й фестиваль посетили 27 тысяч зрителей, то в этот раз их было 32 тысячи. Приехало в три раза больше иностранных гостей, и это обнадеживающий показатель. Из США, Германии, Франции, Испании и других стран к нам приехал 81 кинематографист, в прошлом году было всего 25. Подъем интереса к фестивалю очевиден. Было аккредитовано 4200 гостей и представителей СМИ, что на 1100 больше, чем на 42-й Московский Международный кинофестиваль», – отметил Никита Михалков.

По его мнению, повышенный интерес к смотру связан с его переносом на апрель. В результате чего он не накладывается на другие фестивали, а кроме того – «люди после зимы устали сидеть дома». Также успеху фестиваля, уверен Михалков, способствует и команда, занимающаяся его организацией.

«Это очень важное дело, когда не требуется все время надзора, ручного управления. Над фестивалем работает очень слаженная команда, и я благодарен и Леониду Эмильевичу Верещагину, и всем, кто организовывает фестиваль. Если раньше была коррида, всё сыпалось, то сейчас такого нет – все работает, как отлаженный механизм. И я убежден, что команда ММКФ может организовать любой фестиваль мирового уровня», – подчеркнул Михалков.

В даты проведения Московского кинофестиваля на сцене Большого театра также состоялась премьера его спектакля «12», где он сыграл главную роль.

«Любые аплодисменты можно сыграть, а вот тишина – либо есть, либо ее нет. И когда я вышел на эту историческую сцену и увидел полный зал в тишине, то это дорогого стоит. Думаю, это одно из важнейших наблюдений после премьеры. А второй – этот спектакль абсолютно социально уравнивает тех, кто сидит в царской ложе и на пятом ярусе. Это про всех и про каждого. Каждый в нем может увидеть свои проблемы, – и это самое дорогое, что может быть в творчестве, в искусстве», – отметил режиссер.

Кстати, работа над этой постановкой с самого начала снималась на видеокамеры. И сейчас Михалков думает о том, что из этих съемок можно сделать фильм или передачу о том, «как выкристаллизовывается художественное произведение». Такой проект, по его мнению, может быть интересным и полезным для молодых людей, которые начинают заниматься кино и театром.

Рассказал режиссер и о своем фильме «Шоколадный револьвер», съемки которого пока не начались из-за пандемии. Действие картины происходит в разных странах – США, Франция, Германия, везде уже была выбрана натура, но от планов пришлось отказаться.

«Я люблю этот сценарий, он мне очень дорог. Но мы будем либо его трансформировать, чтобы не было такого количества зарубежных экспедиций, либо просто подождем», – уточнил Михалков.

Есть у него и театральные планы, которые могут быть реализованы на обновленной сцене Театра киноактера на Поварской.

«Жду, когда мы закончим ремонт: по плану там должна быть очень современная площадка с возможностью голографии. Юрием Ряшенцевым было написано либретто для мюзикла «Раба любви», который я очень хочу поставить. Но не хочу этого делать без возможностей, которые могут дать голография и 3D, это очень технологичная постановка», – подчеркнул режиссер.

Буквально перед началом 43-го Московского Международного кинофестиваля Никита Михалков сделал первую прививку от коронавируса, поэтому старался максимально сократить общение с большим количеством людей. Через три недели ему предстоит сделать вторую прививку.

«Я вакцинировался, потому что почувствовал, что теряю бдительность, начал со всеми общаться, везде ходить, порой забывая маску. И я подумал, что это успокоение может пойти дальше, а где тебя бахнет – Бог знает. Поэтому решил вакцинироваться. Еще буквально сегодня говорил с консулом одной страны, которая не хочет нашу вакцину на правительственном уровне, но при этом сам он ею привился. Но это уже, к сожалению, политика», – отметил Михалков.

В целом он положительно оценил 43-й Московский Международный кинофестиваль, который, как всякий хороший смотр, является дискуссионным клубом и позволяет знакомиться с тем, что происходит в мире.

«Я отвык от спокойного, доброжелательного разговора, но, тем не менее, я вижу, что начинает происходит какое-то взаимопроникновение, взаимопонимание. Может быть, это связано с тем, что мы, к сожалению, окружены большим количеством ограничений во вне, так что внутри хочется быть ближе, быть вместе. Как говорится, жестокая правда без любви есть ложь. Любую правду можно говорить, но если она не несет человеческого отношения и даже сострадания, то это есть ложь. По крайней мере для меня, как для человека, который находится внутри того, что называется русская культура», – заключил Михалков.

Церемония закрытия

По красной дорожке, ведущей к театру, прошли актеры Анна Снаткина, Виктор Васильев, Александр Петров, Дмитрий Дюжев, Катерина Шпица, Алексей Пиманов, Ольга Погодина, Мария Кожевникова, Анна Слю, Мария Андреева, Олеся Судзиловская, Екатерина Волкова, Алена Бабенко, Анна Банщикова, Артем Ткаченко, Светлана Иванова, Александра Ревенко, Екатерина Волкова, помощник Президента РФ Владимир Мединский, глава Киностудии им. Горького Юлиана Слащева, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, члены жюри и участники конкурсных программ ММКФ.

Ведущим церемонии стал Алексей Агранович. Он поблагодарил отборочную комиссию фестиваля – программного директора Кирилла Разлогова, председателя отборочной комиссии Андрея Плахова и членов комиссии Евгению Тирдатову, Асю Колодижнер, Стаса Тыркина, Петра Шепотинника, Сергея Мирошниченко, Григория Либергала, Ольгу Артемьева и Андрея Щиголева. За музыкальное сопровождение церемонии отвечала Софья Реснянская и группа Collin Farrell.

Первый фестивальный приз был вручен за лучший короткометражный фильм. Победителя объявили председатель жюри, венгерский режиссер Денеш Надь и член жюри, литовский актер Джеймс Тратас.

«Этот приз вручается фильму, который работает с вопросами прошлого в гротескной, но сочувствующей форме. Этот фильм говорит о нашем травмирующем общем опыте – со смелостью и отточенной иронией», – сказал, вручая награду, Денеш Надь.

«Серебряный Святой Георгий» за лучший короткометражный фильм –«Коллеги», Германия, режиссер Яннис Александер Кифер

«Меня снесло волной эмоций, и я даже не знаю, что сказать. Первый раз я получаю награду, и мои слова переводят! Большое спасибо фестивалю за приглашение и жюри – за их решение. Мой фильм говорит о нашем общем травматичном прошлом и призывает что-то сделать по этому поводу. Я посвящаю этот приз своей команде», – отметил, получая награду, режиссер Яннис Александер Кифер.

Приз за лучший документальный фильм вручил член жюри конкурса, киновед, журналист Лев Карахан.

«В конкурсе, который мы посмотрели, этот фильм звучал громче всех, и наше решение было единогласным. Это фильм о секс-рабынях, курдских девушках, захваченных ИГИЛ, которые находятся в плену, и мужчинах, которые рискуют своей жизнью, чтобы их освободить. И режиссер снимал этот фильм, тоже рискуя своей жизнью», – сказал Карахан.

«Серебряный Святой Георгий» за лучший документальный фильм – «Сабайя», Швеция, режиссер Хогир Хирори.

К сожалению, режиссер не смог приехать в Москву, чтобы принять эту награду. Жюри документального конкурса, куда, кроме Карахана, вошли македонский кинематографист Атанас Георгиев и польская продюсер и педагог Дорота Рожковская, решило специальным упоминанием также отметить российскую ленту «Амурская Голгофа» режиссера Юлии Серьгиной. С формулировкой «За чуткость и смелое обращение к самым болезненным проблемам современной России».

Жюри основного конкурса: председатель жюри, филиппинский кинематографист Брийянте Мендоса, который работал онлайн, бразильский режиссер Карим Айнуз, российский композитор Юрий Потеенко, российский режиссер Нигина Сайфуллаева и актер Милош Бикович.

Серебряный Святой Георгий за лучшее исполнение мужской роли – Сохейл Гханнадан, «Сын», Иран

Награду вручила режиссер Нигина Сайфуллаева. Приз за актера приняла режиссер картины Нушин Мераджи.

«Хочу поблагодарить Московский кинофестиваль за гостеприимство, за то, что меня позвали участвовать в фестивале. Сохейл очень постарался вжиться в роль и сблизиться с персонажем. И отдельно я хотела бы поблагодарить нашего продюсера Мехди Фарда Гхадери за то, что он нашел Сохейла и предложил ему эту роль», – сказала Нушин Мераджи.

Серебряный Святой Георгий за лучшее исполнение женской роли – Андрея Грэмоштяну, «#Засранка», Румыния

Приз вручил актер Милош Бикович. Награду за актрису получил режиссер картины Андрей Хуцуляк.

«Говорить от имени Андреи немного неправильно, потому что она замечательная актриса. Но это ее первая работа в полнометражном кино, до этого она снималась на телевидении, а в нашем цеху, к сожалению, есть некое предубеждение по этому поводу. Думаю, что этой ролью Андрея доказала, что такие предрассудки весьма ошибочны», – отметил Хуцуляк.

Серебряный Святой Георгий за лучшую режиссерскую работу – Алексей Федорченко, «Последняя “Милая Болгария”», Россия

Председатель жюри Брийянте Мендоса в своем онлайн-обращении отметил, что фильм, который получает эту награду, «отличается профессиональным мастерством и позицией режиссера».

«Неправильно, наверное, что я получаю приз за мою огромную команду. Думаю, этот приз заслужили и оператор Артем Анисимов, и художник Алексей Максимов, который провел сложную, необычную работу, и Даша Есмагулова, которая смонтировала этот фильм. Мы очень тщательно занимались киноязыком, и я очень рад, если вы заметили там словечки, слоги и буковки, которые мы находили в новом киноязыке и старательно их выписывали. С другой стороны, для меня было большим неприятным открытием, что наш фильм, посвященный исследованию анатомии меланхолии и депрессии целого поколения научной и творческой интеллигенции 1930-1940 годов, стал актуальным, потому что настроение очень перекликается с нынешним, но мы думаем, что депрессия пройдет и яблоня зацветет», – отметил, получая награду, Федорченко.

Специальный приз жюри «Серебряный Святой Георгий» – «Кровопийцы», режиссер Юлиан Радльмайер, Германия

Приз вручил композитор Юрий Потеенко. Награду приняла сопродюсер фильма Юлия Мишкинене.

«Я очень рада за нашу интернациональную команду, за Юлиана, для которого это первый большой проект, и я надеюсь, что свой следующий фильм он будет уже полностью снимать в России», – сказала Мишкинене.

«Золотой Святой Георгий» за лучший фильм – «#Засранка», режиссер Андрей Хуцуляк, Румыния

Награду вручил бразильский режиссер Карим Айнуз. Приз принял режиссер Андрей Хуцуляк.

«Во-первых, я хотел бы поблагодарить отборочную комиссию за то, что взяли фильм. Во-вторых, жюри за такое решение, которое я совсем не понимаю, почему было принято, но порой не всё в жизни нужно понимать. Мне кажется, что маленький кусочек этой награды должен отправиться каждому кинематографисту на этом фестивале – мы все вместе пережили эти полтора года и выжили. Так что я хочу сказать «спасибо» коллегам. Я также хотел бы поблагодарить продюсера Дан Кису, который меня надоумил написать сценарий полного метра, хотя я думал, что был к этому не готов. И до сих пор так думаю. Мое кинообразование – это просмотр фильмов и прочтение интервью известных режиссеров. В частности, лет пять назад я прочитал интервью Никиты Михалкова, у которого спросили, как сделать, чтобы фильм стал международным. И он ответил: «В первую очередь фильм должен быть близок своей родине». И с этой мыслью я и делал свою картину», – отметил Хуцуляк.

Президент Московского Международного кинофестиваля Никита Михалков, выйдя на сцену в конце церемонии, отметил, «что все проходит чинно, тихо, политкорректно, как просил Роспотребнадзор». И вручил специальный приз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам и верность принципам школы К.Станиславского «Верю. Константин Станиславский».

«Приз Станиславского получит человек, с которым меня связывает очень давняя дружба. Лет 55 назад я у него жил в коммунальной квартире, когда ушел из дома. Мы там бесчинствовали так, что Станиславский бы сказал, что не верит. К нам приходили все замечательные, знаменитые потом актеры, но при этом он получает приз не за это. А за то, что он действительно верит этой великой актерской школе», – сказал, вручая награду, Михалков.

Сергей Никоненко, который недавно отметил свой юбилей, скромно принял эту почетную награду.

«Не скрою, мне очень приятно получить этот приз от живого классика отечественного кино, тем более, я могу констатировать – даже с радостью, – что я участвовал в становлении этого великого кинорежиссера России и сыграл в этом главную роль, даже две. Никита, я тебя очень люблю если будет нужна помощь, то я всегда готов», – заключил Никоненко, после чего актер вместе с Михалковым закрыли 43-й Московский Международный кинофестиваль.

Партнером Московского Международного Кинофестиваля вновь стала ювелирная компания Mercury, продолжая традицию поддержки самых значимых культурных событий в России, в числе которых проекты в сфере кинематографа.

Ювелирная компания Mercury изготовила главные призы кинофестиваля — это статуэтки, изображающие святого Георгия верхом на серебряном коне, поражающего копьем дракона. Фигура «Золотого святого Георгия» выполнена из позолоченного серебра, а фигура «Серебряного святого Георгия» - из серебра. Основание статуэтки сделано из камня змеевика, на котором расположен золотой логотип Mercury.

«Золотой святой Георгий» присуждается за лучший фильм конкурсной программы и за вклад в мировой кинематограф. Лауреаты в семи номинациях награждаются «Серебряными святыми Георгиями».

В знак уважения и признания особой роли председателя жюри Московского международного кинофестиваля ювелирная компания Mercury изготовила цепь с тремя медальонами из позолоченного серебра, демонстрирующими главные символы Москвы - Спасскую башню, Собор Василия Блаженного и святого Георгия.

Оригинальным дизайном выделяется специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского «Верю. Константин Станиславский».