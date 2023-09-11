7 сентября в Лужниках в рамках Московского урбанистического форума прошел показ Bridal Collection от Модного Дома Валентина Юдашкина. Зона московских сезонов преобразилась в цветущий подиум, демонстрирующий эксклюзивное модное шоу, гостями которого стали светские персоны, авторы телеграмм-каналов и инфлюенсеры.

Гости эксклюзивно увидели первый показ после ухода кутюрье.Новый креативный директор дома моды Галина Юдашкина представила винтажные свадебные платья, которые закрывали Парижскую неделю моды, коллекцию прет-а-порте «Сады Парижа», а также новую коллекцию от кутюр.

«Я очень хотела сделать свадебную коллекцию. Мы давно в кутюре, в прет-а-порте, и вот наконец сделали свадьбу», — поделилась эмоциями Галина Юдашкина, новый Креативный Директор Дома моды.

Среди коллекций, которые были продемонстрированы в рамках Московского урбанистического форума, оказались:

Haute couture «Белые ночи» сезона весна-лето 2015, которую Кутюрье посвятил Санкт-Петербургу. Его вдохновил город на Неве с его великолепными архитектурными традициями и удивительными «белыми ночами».

Prêt-à-Porter 2015, одна из любимых коллекций «Сады Парижа» в которой искусство французских садов воплотилось в моде.

Haute couture 2022, вдохновленная высоким ювелирным искусством дома Bulgari, который уже 130 лет завораживает красотой своих изделий и мерцанием драгоценных граней.

Алёна Пушилина, выступившая стилистом показа, рассказала, что задачей стайлинга показа было подарить бренду новое дыхание, не забывая о наследии Валентина Юдашкина. Один из лейтмотивов коллекции — банты, которыми были украшены многие платья. Произведения модного дома дополнялись игривыми и наивными прическами моделей, создавая новые чувственные и трогательные образы.

Закрывала показ модель Кристина Кошкина, которая ранее принимала участие в дефиле Blumarine и Ermanno Scervino. Ксения Шипилова, муза бренда Valentin Yudashkin, которая незадолго до ухода дизайнера представила архивные кутюрные коллекции «Драгоценности» и «Византия», также стала одной из гостей шоу.