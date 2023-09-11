Москва – город, который никогда не спит. Ежедневно в жизни москвичей происходят миллионы событий. В информационном потоке каменных джунглей важно сохранять позитивные моменты, а также создавать уют и заботу вокруг себя и своих близких.

Помимо множества парков, жители и гости столицы могут посетить разнообразные зимние садики, террасы и тематические кафе. Одним из таких мест является новое зеленое пространство в центре города – цветочный бутик SENTÁ de fleur, в котором живая красота природы сочетается с искусством флористики.

Вдохновение флористы черпают из природы: цветочные композиции комбинируют, исходя из безграничных натуральных красок природных явлений: рассветы, закаты, леса и луга, лучи солнца, бушующие водопады, маковые поля.

«Мы с особой трепетностью отбираем каждый цветок, чтобы быть уверенными в их свежести и качестве. Наша команда флористов, вдохновляясь истинной красотой природы, создает композиции, которые выражают нежность, любовь, радость и благодарность», – рассказала хозяйка студии Сабина Хоранова.