В сентябре в столице запустили новую марку домашней одежды Pillowtalk — это халаты-кимоно, пижамы, нижнее белье, маски для сна, об этом сообщает информационный портал Export.Link.

Бренд выпускает свою продукцию лимитированным тиражом, в количестве до 100 единиц. На предприятии заметили, что выбрали такую специализацию неслучайно: на рынке есть спрос на данные товары, но предложения, по их мнению, недостаточно. Мотивом, который оказал влияние на дизайнеров, можно назвать эстетику 90-х годов, когда топ-модели были роскошными дивами с ярко выраженной индивидуальностью.

Сейчас компания использует контрактное производство, которое расположено в Москве, оно принимает заказы на мелкосерийное изготовление. Основным каналом сбыта продукции на данный момент являются социальные сети и собственный сайт. Вскоре предприятие расширит модельный ряд (будет выпущена новая коллекция) и запустит более широкие продажи на маркетплейсах.

В планах на 2024 год развитие ещё одного канала сбыта — розницы, речь идет о сети магазинов «Золотое яблоко». В этих розничных точках есть специальные отделы, в которых продают одежду, включая специальные вещи для дома. В перспективе бренд намерен развиваться в собственной стационарной рознице.