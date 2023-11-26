Российский бренд одежды Sela выпустил новогоднюю коллекцию для детей от 7 до 14 лет.

Дизайнеры бренда учли бунтарский дух тинейджеров, а также их любовь к трендам. Удобство, комфорт, свобода самовыражения, отрицание правил, все это умещается в короткое — гранж.

В коллекции можно найти самые необычные вещи: объемные свитеры и кардиганы с блестящими нитями, кожаные юбки и струящиеся блузы и, конечно, платье с пайетками, которое можно носить как с туфлями, так и с грубыми

ботинками.

Для мальчиков, в свою очередь, доступны свитеры с ярким принтом и расслабленные брюки.

Sela moms & monsters – российский семейный бренд одежды. Компания основана в 1991 году, а в августе 2019 присоединилась к Melon Fashion Group, куда входят Befree, Zarina и Love Republic. Сегодня у Sela более 170 собственных розничных магазинов сети и магазинов-партнёров в России и СНГ. Коллекции представлены онлайн в интернет-магазине бренда, а также на Lamoda, Ozon, Aliexpress и других маркетплейсах.