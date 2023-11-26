Съёмка новой праздничной коллекции Charuel выполнена в биколорной концепции: классический контраст белого с чёрным идеально ложится на женственные приталенные силуэты, сообщает компания.

Классический контраст белого с черным идеально ложится на женственные приталенные силуэты. Брюки-палаццо из сатина комбинируются с корсетными топами с перьями. Платья-футляры с акцентными руквами и контрастным верхом задают ноту торжественности. Брючные костюмы из пайеток — это настоящий сезонный хит.

Важное место в коллекции отводится бархату, который особенно эффектно смотрится в винном и синем цвете.

Cъемка переносит в атмосферу новогодней вечеринки, где героиня Charuel легко становится центром внимания благодаря изысканным образам.