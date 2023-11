В преддверии Нового года российский бренд First in Space выпустил коллекцию одежды с рукописными принтами, на которых изображены улыбающиеся сказочные драконы, сообщает компания.

В капсулу вошли костюмы в пижамном стиле, мягкие худи, воздушные платья, лонгсливы из сетки с акцентным крупным изображением символа 2024 года, чёрная юбка-карандаш, платье со свободной посадкой и длинные открытые платья-сарафаны с фактурой, отсылающей к чешуе сказочного животного. Дополняет коллекцию маска для сна с подмигивающими глазами дракона.

First in Space – бренд, основанный Полей Мещеряковой. Производство компании находится в России. Ежегодно First in Space выпускает две сезонные коллекции, каждая делится на несколько капсул. Все модели одежды выпускаются в размерах с 40-го по 54-й. Команда дизайнеров бренда постоянно работает над разработкой новых принтов и вариантов вышивки, которые составляют ДНК марки и никогда не повторяются.