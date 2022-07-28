В российской столице с 20 по 26 июня прошла Московская неделя моды, в которой приняли участие более 450 дизайнеров из разных городов России – из Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Кемерова, Кирова, Красноярска, Мурманска, Нальчика, Самары, Твери и других городов.

«Московская неделя моды должна была стать основным проектом, который поможет продвинуть российский дизайн. [...] Это были не просто показы, а площадки с маркетами, шоурумы, выставки, образовательные программы, насыщенная деловая повестка», – сказал на пресс-конференции, посвященной завершению Московской недели моды, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. Он также считает, что Московская неделя моды должна быть «мегатуристическим мероприятием». Уже сейчас, как отмечает Алексей Фурсин, Неделя моды стала фактором роста турпотока: на показы и другие ее мероприятия в столицу приехало более 300 тысяч человек из разных регионов страны.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы особо отметил, что важно смотреть на модную индустрию как на бизнес. По его словам, на неделе моды байеры и дизайнеры плотно контактировали, вследствие чего активно формируется b2b-модный рынок России. Алексей Фурсин указал, что важнейший результат недели – потенциальная экономическая эффективность: «Если дизайнер понимает, что его коллекцию готовы покупать, что у него есть потребитель, он готов инвестировать, в том числе в развитие производства», – отметил он. По словам главы Департамента, в августе Департамент предпринимательства готов запустить пилотный проект «Секция московских дизайнеров – Created in Moscow» для поддержки отечественного модного бизнеса в новом универмаге «Телеграф» в торговом центре «Афимолл Сити».

Президент Национальной палаты моды, соучредитель Фонда моды Александр Шумский отметил, что благодаря поддержке городских властей удалось сделать масштабное профессиональное мероприятие, частично открытое для публики, что соответствует постпандемийным международным трендам. «Концепция заключалась в том, чтобы открыть часть показов для широкой публики. Смысл в этом совершенно четкий: нам надо было приблизить наших дизайнеров к нашей аудитории», – отметил Шумский. Он также сообщил, что уже появилось множество публикаций в медиа о молодых дизайнерах, и это тоже очень важно для их продвижения. «Это дало результат, который будет работать еще достаточно долго», – заключил он.

«Я участвовала в неделе моды каждый сезон с 1999 года, – отметила известный модельер Юлия Далакян, дизайнер бренда Julia Dalakian. – Мы проходили очень большие кризисы и продолжаем существовать. Хочется участвовать в неделе моды, как и раньше. Я думаю, что эта площадка гораздо более масштабная, чем все, что было до того». Дизайнер надеется, что Московская неделя моды станет сезонной и будет проходить дважды в год.

Президент Союза русских байеров, основатель оптового шоурума Via Del Buyer Елена Бугранова уверена, что у российской моды – большое будущее. Она отметила, что на Московскую неделю моды приехало около 250 байеров из всех регионов России, и все были поражены масштабом мероприятия. «Я ничего подобного никогда не видела, хотя была на всех европейских неделях моды, – отметила Елена Бугранова. – Познакомилась с таким большим количеством людей, влюбленных в свою профессию. Каждый байер хочет вкладывать свои средства в те бренды, которые не станут "однодневками", которые будут продолжать работать и выполнять все бизнес-процессы».

Сооснователь Faces&Laces, сооснователь и куратор онлайн-платформы для локальных брендов LCLS.RU Алексей Аксенов рассказал о том, как работал во время недели моды главный маркет в «Зарядье». «Было представлено более 50 уникальных брендов, очень качественных. За время проведения маркета состоялось более 800 продаж на общую сумму свыше 7,5 миллиона рублей, это очень здорово для пробного проекта, – рассказал Алексей Аксенов. – Но цель маркета – не только в продажах. Основная задача – прямое взаимодействие с конечным потребителем и бизнес-коммуникации». По мнению эксперта, «на Московской неделе моды произошел уникальный прецедент: на одной площадке сошлись бренды из разных категорий – "уличные" и "тяжелый фешн"». Алексей Аксенов надеется, что в будущем это взаимодействие будет только усиливаться.

Молодые дизайнеры, со своей стороны, отмечают, что им очень важно знакомиться с байерами. «Во время шоурума мы познакомились с 17 новыми байерами, с пятью ведем переговоры о поставках (Махачкала, Тула, Белгород, Хабаровск). Это очень успешная инициатива, но в ней обязательно должна быть системность. Эффективность появится только тогда, когда неделя моды будет проводиться регулярно», – сказал сооснователь и креативный директор бренда SL1P Влад Иванов.

С Владом Ивановым согласен дизайнер и основатель бренда Shin Moscow Seoul Антонио Шин: «Молодые люди получили уникальную бесплатную возможность представить то, что они делают, от кокошников и украшений до простых футболок. Для нас очень важно и ценно, что можно было представить свои бренды рядом с признанными мэтрами. Мы за 4 дня продали почти на полмиллиона рублей, и есть почти на миллион предзаказы», – отметил дизайнер.

Организатор Московской недели моды - Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.