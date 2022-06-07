Российские производители нарастят выпуск тканей и пряжи на фоне санкций более чем на треть к 2023 году. Выпуск трикотажного полотна может увеличиться более чем на 40%, пишут «Известия».

По данным Минпромторга, в Ивановской области запланирован запуск двух новых фабрик по производству трикотажа, это «Унтекс Родники» и «Суртекс Родники». Кроме этого, будет произведено расширение трёх предприятий — «Миртекс», «Райтекс» и «Протекс».

Инвестиционный проект собирается реализовать компания «Родники-текстиль», которая входит в группу «Нордтекс». Это будет строительство новой прядильной фабрики. На ней будут выпускать более 3 тыс. тонн кольцевой пряжи в год.

На этой фабрике будет производиться пряжа разных видов, которая подходит и для производства ткани для пошива одежды. Фабрику мы должны были открыть в I квартале 2023-го, но сместили план на середину года из-за поиска новых поставщиков оборудования, — рассказал газете владелец «Нордтекс» Юрий Яблоков.

Первая ткацкая фабрика строит высокотехнологичное текстильное производство, на предприятии будут выпускать ткани разных видов с конца 2022 года. Также в России запущено несколько крупных проектов по производству нетканых материалов. Это предприятия «Инотекс», «Нетканика», «Гекса — нетканые материалы». Выпуск продукции наращивают и сами бренды.

Увеличивает мощности своей фабрики один из крупнейших отечественных производителей мужской и женской одежды «Элис Фэшн Рус» (бренды Elis, Lalis и 20line). После завершения модернизации, которая намечена на вторую половину 2022 года, компания сможет выпускать на 25–30 тыс. единиц одежды больше.

Ранее глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сообщил, что санкции лишили Россию 85% вторичного сырья для тканей. В связи с этим представители оператора побывали с рабочей поездкой в Ивановской области, в которой могут создать экологический кластер по переработке текстильных отходов.