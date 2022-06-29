Сувениры Главной выставки страны теперь можно приобрести не выходя из дома. Для гостей ВДНХ доступен широкий ассортимент товаров с символикой Выставки, которые можно приобрести только онлайн, а также продукция резидентов ВДНХ.

На официальной интернет-площадке shop.vdnh.ru представлены коллекции сувениров, созданные специально для ВДНХ. Здесь можно приобрести одежду, посуду, канцелярию, украшения и многое другое — около 200 товаров с уникальным дизайном. Широкий ассортимент магазина предлагает гостям различные аксессуары и полезные в быту вещи с символикой ВДНХ: от ретромотивов до предметов с элементами современной графики.

У тех, кто не смог приобрести сувениры на память о посещении Выставки или хочет сделать оригинальный подарок своим близким, теперь есть возможность оформить заказ с курьерской доставкой на дом или до ближайшего постамата. Также заказ можно забрать в пункте выдачи, расположенном в сувенирном магазине в арке Главного входа, и совместить приобретение с новой прогулкой по ВДНХ.

Кроме того, в честь открытия интернет-магазина по промокоду «ВДНХ20» доступна скидка 20% на первые 50 заказов. Эта скидка не суммируется с другими акциями и промокодами. Срок действия акции ограничен.

На прошлой неделе ВДНХ выступила одной из площадок первого сезона Московской недели моды. Свои коллекции у фонтана «Дружба народов» представили 84 дизайнера.