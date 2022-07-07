Онлайн-гипермаркет «Vprok.ru Перекресток» запустил магазин косметики. Он работает как отдельный корнер в приложении и на сайте.

Ассортимент магазина составляет 14 тысяч наименований, помимо классических средств, к ним добавлены профессиональная декоративная и уходовая косметика, космецевтика, азиатская и мужская косметика.

В дальнейшем сервис планирует развивать другие категории, в том числе бьюти-гаджеты, органическую косметику, бренды, разработанные звездами и блогерами, а также увеличить долю отечественной косметики до 20% от общего ассортимента.

С начала года клиенты онлайн-гипермаркета заказали в 1,5 раза больше товаров для красоты и ухода за собой, чем годом ранее, указано в сообщении. Больше всего выросли продажи в штуках приборов для маникюра и педикюра (в 38 раз), электрических настольных зеркал (в 25 раз) и бьюти-гаджетов (в 13 раз).

«Проект готовился в ускоренном режиме около 2 месяцев, за это время мы не только завели тысячи позиций, но и подготовили для нового ассортимента отдельный каталог... Сегодня на нашей онлайн-витрине клиенты могут найти и профессиональную косметику, и азиатскую, и новые бьюти-гаджеты, и многое другое», - прокомментировала Елена Матвеева, коммерческий директор онлайн-гипермаркета Vprok.ru Перекрёсток. "Vprok.ru Перекрёсток" планирует инвестировать в развитие еще нескольких категорий, в том числе бьюти-гаджетов, органической косметики, а также брендов, разработанных звёздами и блогерами. Кроме того, будет расширена линейка российских брендов - до конца 2022 года на них будет приходиться до 20% от всего ассортимента.