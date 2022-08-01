С 7 по 9 сентября 2022 года в Москве состоится 12-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ-2022.Осень». Выставка под эгидой Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМа) и при поддержке Минпромторга РФ, ТТП РФ и РСПП.

В этом сезоне выставка будет проходить в павильоне №7 ЦВК «Экспоцентр» и займет в нем все залы. На площади более 10 000 кв. м свою продукцию представят более 250 ведущих отечественных и зарубежных компаний – производители и поставщики тканей, текстильных материалов, трикотажных полотен, комплектующих, фурнитуры, домашнего, технического текстиля и нетканых материалов из России, Белоруссии, Китая, Турции, Индии, Ирана, Узбекистана и других стран. Ожидается около 15 000 посетителей – профессионалов отрасли, среди которых представители швейных компаний, ателье, торговых сетей, гостиниц, ресторанов, дизайнеры.

Экспозиция выставки будет представлена в традиционных разделах:

• ткани для производства одежды, трикотажные полотна, пряжа и нити;

• «умные» ткани для спорта и активного образа жизни;

• фурнитура, аксессуары, отделочные материалы, галантерея;

• комплектующие, вспомогательные и сопутствующие товары;

• текстильное сырье, красители.

Также будет работать Международный салон тканей для дома и интерьера Textile&Home – практико-ориентированный B2B-проект, который объединит производителей и поставщиков тканей, готовой продукции, фурнитуры, аксессуаров, дизайнеров интерьеров и декораторов, представителей сферы торговли текстильной продукцией, а также закупщиков текстиля в индустрии HoReCa и для нужд госучреждений.

Вниманию участников и посетителей выставки будет предложена деловая программа с участием ведущих экспертов отрасли, практиков, руководителей компаний – успешных представителей отраслевого бизнеса и науки. Каждый зарегистрированный посетитель в течение всех дней проведения выставки абсолютно бесплатно сможет принять участие в любом из серии специализированных деловых мероприятий различных форматов – от авторских семинаров, мастер-классов до закупочных сессий и b2b-встреч: обменяться опытом, пообщаться с профессионалами рынка, получить интересную информацию о тенденциях и трендах, задать интересующие вопросы экспертам и аналитикам, а также презентовать возможности своей компании.

В рамках выставки «ИНТЕРТКАНЬ-2022.Осень» запланирована экспозиция специализированных салонов TextilePrint, Салон фурнитуры, Салон технического текстиля. Традиционно будет организован Тренд-форум (Textile Expert Forum) – профессиональное дизайн-пространство, организованное для посетителей выставки ведущими отечественными и зарубежными дизайнерами и тренд-бюро в сотрудничестве с ведущими производителями и поставщиками тканей и текстильных материалов.

Главной целью Тренд-форума является информирование специалистов об актуальных тенденциях и направлениях в стиле и дизайне в коллекциях текстиля предстоящего сезона. Вниманию профессионалов будут представлены специальная рабочая зона для делового общения, а также мобильные консультации в формате тренд-экскурсий. В рамках Textile Expert Forum состоится конкурс текстильного дизайна Interfabric Awards. Приглашаем компании принять участие в выставке «ИНТЕРТКАНЬ» и получить возможность представить новинки продукции широкой аудитории посетителей, изучить предложения конкурентов, найти новых партнеров или клиентов, увеличить объемы продаж и значительно расширить географию поставок, укрепить имидж надежного производителя или поставщика и повысить узнаваемость бренда.