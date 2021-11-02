В этом году марка Алены Ахмадуллиной отмечает двадцатилетие. Главной темой юбилейной коллекции бренда стало подведение итогов и возвращение к истокам.

Современная царевна – героиня всех коллекций Alena Akhmadullina – в соответствии с духом времени сбегает из мегаполиса в тишину загородной жизни. Она собирает урожай, достает вещи «из бабушкиного сундука» и переосмысливает в своих нарядах традиции русских промыслов, соотнося их с актуальными модными трендами, пишет РИА Мода.

В коллекцию вошли платья с вышивкой жемчугом в русском стиле с мотивами капусты и лошадей, белоснежный объёмный пуховик из ворсистой пальтовой ткани, расшитый розовым жемчугом, сложносочинённые платья из связанных вручную крючком миниатюрных изображений сезонных овощей.

Сезон сбора урожая метафорично показан платьями и куртками с настроченными волнистыми линиями, которые напоминают капусту. Похожие ассоциации вызывают куртки с волнистой стежкой наподобие традиционных фуфаек, отмечает Buro 24/7.

Меховая линия Alena Akhmadullina создана в коллаборации с постоянным партнёром бренда – компанией Saga Furs. Сложные техники работы с мехом поддерживают основные мотивы коллекции: цветовые пятна в технике интарсии, мелкий росшив, напоминающий вязаную фактуру, настрачивание тонких полосок меха на шёлк.

Особое внимание дизайнер уделила аксессуарам: косынки и кепки из денима гипертрофированного объема, плетеные из жемчуга сумки и головные уборы, а также сумка-ведро и «главный герой» коллекции – объемная сумка-капуста из плащевки.