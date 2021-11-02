Дизайнер Марк Джейкобс показал рекламную кампанию круизной коллекции своего бренда. В главной роли подруга и муза – актриса Хлоя Севиньи («Догвилль», «Мертвые не умирают», «Американская история ужасов: Отель», «Мы те, кто мы есть»).

Съемка прошла в штаб-квартире Marc Jacobs. На кадрах, снятых стилистом Хейли Волленс, актриса позирует в офисе бренда в вещах из круизной коллекции. Севиньи имитирует позы участниц конкурса «Топ-модель по-американски», карабкается на стол для совещаний, пробирается через груды обувных коробок, лезет целоваться к манекенам и в конце концов валится с ног в фойе, отмечает Buro 24/7 UA.

Кампания призывает не воспринимать себя и моду всерьез — такой же позиции придерживается и сам основатель бренда Марк Джейкобс.

Для съемки Хлоя примерила пушистую сиреневую куртку, шелковые платья, черные бермуды, пиджак мятного цвета, кожаные брюки, а также футболки и худи с логотипом Marc Jacobs. Образы дополняли черно-белая сумка Crinkle Tote Bag и Snapshot Bag, розовые кроссовки Jogger и туфли на высоких каблуках, пишет L’Officiel.