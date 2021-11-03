Квартиру Кэрри Брэдшоу теперь можно снять на Airbnb на одну ночь. Студия Warner Bros. воссоздала культовое жилье главной героини «Секса в большом городе» по случаю выхода продолжения сериала под названием «И просто так». Правда, сейчас апартаменты в классическом нью-йоркском кирпичном доме расположились в районе Челси, а не в Верхнем Ист-Сайде, сообщает Vanity Fair.

В интерьер квартиры поместили много пасхалок, которые связаны с жизнью главной героини сериала «Секс в большом городе». Например, старый телефон у кровати, узнаваемые предметы одежды в гардеробе, подвеска «Кэрри», кожаное кресло, старый Macbook, стикеры и записная книжка на письменном столе, отмечает The Blueprint. Поклонники шоу смогут не только подняться по ступенькам легендарного дома, но даже примерить наряды из шкафа Кэрри и выпить коктейль «Космополитен».

Сара Джессика Паркер посетила воссозданную квартиру своей героини. «Я чувствовала себя так, словно перенеслась на 23 года назад», – рассказала актриса. Она также добавила, что апартаменты выглядят очень реалистично. «Размер, слои краски, телефонные линии, загнанные краской в стены и лепнину, радиатор — все это очень похоже на Нью-Йорк. В таких квартирах есть неоспоримое очарование. Кэрри поступила мудро, державшись за это». Бронирование откроется в понедельник, 8 ноября, и желающим будут предложены два места по цене 23 доллара за ночь за отдельную комнату