Дизайнер Рома Уваров посвятил свою новую коллекцию героине ситкома «Друзья» – Фиби Буффе. Вещи предназначены для творческих мечтателей, которые любят одеваться в яркие и странные вещи.

Гардероб персонажа Лизы Кудроу состоял из блузок с объемными рукавами, юбок в пол, жилеток, дурацких головных уборов и платьев в цветочек, поверх которых она обычно накидывала кардиганы. Все это дизайнер интерпретировал на свой лад.

Отличительной особенностью линии стало обилие кружева – из него сшиты платья, юбки, блузы, брюки и сарафаны, а кружевные вставки можно найти на куртках и джинсах, отмечает Gazia. Кружевной узор стал основой принта для юбок и платков – это и отсылка к бохо-стилю Фиби, и личная попытка дизайнера разрушить стереотипы о кружеве как о безвкусице нулевых. Есть в коллекции и крайне неочевидные детали ­– например, гобелен для обивки мебели, из которого сделаны головные уборы, ремни и не только.

При производстве некоторых изделий не обошлось без апсайклинга: сумки сшили из винтажных дубленок, браслеты и чокеры сделали из оставшегося на производстве бисера, а серьги – из винтажных бегунков для молний, пишет SRSLY.

По словам дизайнера, новая коллекция RomaUvarovDesign призвана разрушить стереотипы о безвкусных нулевых, делая моду свободной от предрассудков.