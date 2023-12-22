Ирина Малова - креативный директор и совладелица авторского ателье KUZINA, дизайнер-стилист одежды, лучший предприниматель в сфере бытового обслуживания 2017 года г. Ульяновск по мнению Правительства Ульяновской области, учредитель Ассоциации профессионалов легкой промышленности и дизайна, основатель Международной Недели Моды в г. Ульяновске 2018 года, соорганизатор проекта обучающего проекта UFE в рамкам Международного Культурного форума, победитель международного фестиваля Volga Fashion Week 2016 Нижний Новгород, победитель международного конкурса молодых дизайнеров Evro Fashion Union Будапешт 2017, участник Международной Недели Моды г. Милан 2018 года, участник Международной Недели Моды г. Москва 2021 года, предприниматель с 18 летнем стажем, награждена благодарственным письмо Губернатором Ульяновской области 2019 году, многодетная мама 4-х дочерей, участник ВОРДИ (российской организации родители детей инвалидов).