"Мы создаем элегантную, женскую одежду, так де она подходит и для восточных женщин, которые хотят выглядеть стильно, учитывая тренды нашего времени", - основатель и дизайнер бренда женской одежды Resbyres Резеда Сеюкова.

Бренд двухкратный победитель U/Fashion Week в 2021г. и 2023г., участник Каспийской недели моды, а также Volga Fashion Week.

Победитель в конкурсе российских дизайнеров с коллекцией, раскрывающей историко-культурное наследие

г. Ульяновска с выигрышем в 100 000 руб. 2023г.

На Фестивале моды и современного искусства г. Ульяновске 2021г. победил в конкурсе дизайнеров с выигрышем в 50 000 руб. на пошив новой коллекции.

За спиной многократные публикации в журналах и СМИ, таких, как PROFASHION.RU, RIAMODA.RU, MOSAICA.RU, UL.KP.RU, M.73ONLINE.RU, ULPRESSA.RU

Участник показа в Российском Этнографическом музее г. Санкт-Петербург.

В рамках международной выставки-форума "Россия" участник показа на ВДНХ г. Москва.