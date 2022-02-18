Камилла АлиХан, визажист

@camiloveadam

Ревизию собственной косметички нужно проводить 1-2 раза в год уверена визажист Камилла Али Хан. Лучше делать это весной и/или осенью. Выкидывать нужно не только просроченные косметические средства такие, как тушь, которой можно пользоваться от силы 2-3 месяца, но и то, что уже вышло из моды, но продолжает занимать место в твоей косметичке.

Из общих тенденций макияжа можно отметить несколько направлений: в первую очередь, это, конечно же, мода на естественность, которая правда сейчас немного гламурна. При этом в тренде также темные оттенки помад, глиттер и неон.

1. Матовые тени

В моду вернулись тени с сиянием – оно может быть разным от атласного и сатинового до глянцевого. Поэтому о матовых тенях можно смело забыть, причем скорей всего надолго. Даже популярный некогда серый смоки-айс, который мы делали исключительно при помощи матовых теней, сегодня выполняется с сиянием и смотрится ничуть не хуже.

2. Перламутровая помада

На самом деле помада с перламутром уже давно вышла из моды, но некоторые представительницы прекрасного пола продолжали ее зачем-то хранить в своих косметичках. Сегодня в тренде матовые помады или помады с глянцем. Однако учитывая, что впереди нас ждет весна, то можно перейти на более плотные по консистенции жирные варианты с популярным сегодня сиянием, которые помимо красоты будут еще и заботиться о твоих губах.

3. Прессованная пудра

Еще одним элементом из прошлого, от которого стоит отказаться, можно назвать плотную прессованную пудру, которая обладает уникальной способностью активно матировать лицо и создавать впечатление маски. Сегодня в тренде естественно сияющая кожа, поэтому предпочтительнее использовать более легкие по текстуре рассыпчатые или минеральные пудры, которые помимо прочего еще и заботятся о коже. Они не содержат пигмента и не пересушивают кожу. А если ты обладательница жирной или комбинированной кожи, то и в холодное время года, тебе знаком жирный блеск в Т-зоне, лучший вариант его устранить – матирующие салфетки.

4. Хайлайтер с блёстками

От самого хайлайтера как от косметического продукта отказываться, конечно, не стоит. Он по-прежнему актуален. Но если он содержит блестки и больше напоминает такое средство как шиммер, то его лучше заменить на более подходящий продукт, так как в моде именно сияющая кожа. Альтернативой такому шаммеру должен стать хайлайтер с сиянием.

5. Розовые румяна

Розовые щечки были абсолютным трендом в прошлом сезоне. Сегодня мы уделяем больше внимания естественности, а это значит, что лучше предпочесть румяна более натуральных оттенков – это однозначно. персиковый, цвет пыльной розы и розово-бежевый. И не забудь, что и в румянах сегодня приветствуется легкий блеск.