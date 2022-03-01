Крупнейшая в своей сфере бизнес выставка CPM - Collection Premiere Moscow с 2003 года собирает в столице сотни брендов одежды со всего мира, чтобы представить коллекции будущих сезонов российским ритейлерам. Весеннюю сессию презентаций и заказов, состоявшуюся с 21 по 24 февраля, поддержал бренд природной горной воды “Архыз Vita”.

Оценить качество истинной природной питьевой воды на выставке могли не только участники и гости деловой программы (форум Russian Fashion Retail Forum собрал более тысячи профессионалов отрасли), но и звездные гости мероприятия, в числе которых Эвелина Бледанс, Елизавета Арзамасова, Анастасия Денисова, Анна Пескова и многие другие.

На СРМ впервые в прошедшем сезоне был сделан особый акцент на теме устойчивого развития, в частности - осознанного отношения производителей одежды к используемым материалам и вопросу разумного потребления. Производитель “Архыз Vita” с большим вниманием относится к продвижению здорового образа жизни, неразрывно связанного с повесткой устойчивого развития, именно поэтому интеграция с выставочным проектом стала уместной и эффективной, отвечая общим стремлениям партнеров.