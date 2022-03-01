Российская сеть магазинов «Снежная Королева» представила весенне-летнюю коллекцию премиальной линии одежды и аксессуаров LIMITED EDITION. Запуск лимитированной линии состоялся в сентябре 2021 года. В ней бренд воплощает весь свой уникальный многолетний опыт в производстве всех видов верхней и повседневной одежды, анализе модных тенденций и предпочтений покупателей. Вдохновением для создания лимитированной коллекции стали модные образы динамичных и целеустремленных женщин больших городов, стремящихся к балансу во всех сферах жизни. Их ежедневный выбор одежды определяется возрастающей тенденцией разумного потребления и принципом капсульного гардероба. Все модели линии выполнены в ограниченном тираже и доступны в избранных магазинах сети и онлайн.

В основе коллекции – натуральные материалы высокого качества, чистая палитра оттенков и универсальный комфортный крой для создания функциональных и стильных образов в эстетике новой элегантности, которые будут уместны в различных обстоятельствах и не утратят актуальности через сезон.

В весенней части коллекции главный акцент сделан на верхнюю одежду – бесподкладочные пальто, выполненные из двухсторонней, тактильно приятной натуральной шерсти по технологии double face, переосмысленные двубортные тренчи и плащи из текстиля и натуральной кожи, классические косухи, жакеты оверсайз и безупречные универсальные утепленные жилеты с капюшоном, способные украсить как спортивный, так и деловой гардероб. Коллекция одежды дополнена аксессуарами: кожаные сумки минималистичного дизайна от компактных до вместительных моделей тоут.

Для любителей total leather look представлены пиджаки и жакеты, юбки и платья с драпировкой, шорты-бермуды и широкие брюки с высокой посадкой из натуральной кожи, которые отлично рифмуются между собой как по дизайну, так и по цветовой гамме. В рамках устойчивого тренда на тейлоринг, в коллекции присутствуют костюмные пиджаки и брюки – беспроигрышный комплект для деловых и расслабленных образов, построенных на чистых оттенках.

В летнюю часть вошли блузы и платья из хлопка и льна нежных оттенков, акцентные кроп-топы из эластичного трикотажа с фактурным плетением, юбки-трапеции, джинсы с вырезами и сарафаны с открытой спиной и шнуровкой, подчеркивающими силуэт и созданные для романтичного настроения. Для ярких и выразительных образов пастельная гамма коллекции дополнена сочными оттенками желтого и цвета фуксии.