Стиль «À la Russe»можно сравнить с мифическим существом, которое виртуозно меняет свое обличье, представая перед взором поклонников искусства. Его мировая экспансия началась еще на заре XX-го века, когда на парижских сценах левитировали танцоры балетов «Русские сезоны»; в коллекциях Поля Пуаре и Коко Шанель горделиво красовались ритмичные орнаментальные узоры и косоворотки с меховой оторочкой; а по всей Европе распахивали двери чайные со старинными самоварами и рестораны с ряжеными скоморохами и медведями в качестве аниматоров. Но когда-то придуманное имеет привычку эволюционировать и никогда не повторяться, во многом благодаря молодым талантам. Чтобы в этом убедиться мы посетили выставку художника Вадима Тишина Kupol Gallery и спешим передать вам магию увиденного.

15 декабря в пространстве Cube Moscow звонко дефилировало эхо интеллектуальных разговоров, и временами раздавалось искреннее «вот это да!», поскольку в эту среду состоялось открытие сразу нескольких выставок. Наш арт-радар ни на минуту не терял концентрации и безошибочно проводил к месту события. Рождение Kupol Gallery произошло в 2020 году, когда коллекционер Ольга Шепельская и искусствовед Виктория Михопулу задались целью создать отдельную вселенную с работами перспективных молодых российских художников, а также позволить по-новому взглянуть на работы знаковых фигур арт-рынка, чьи имена давно известны и в России, и за рубежом.

На белоснежных стенах Kupol Gallery уже выставлялись работы легендарного советского и британского художника, живописца, автора театральных декораций, костюмов и книг Юрия Купера; последователя живописных традиций Ренессанса и виртуоза fashion-фотографии Владимира Клавихо-Телепнева; лидера современной религиозно-мистической живописи Владислава Провотова.

Когда мы подошли, основательница и куратор Виктория Михопулу элегантно взмахнула кистью и пригласила отправиться в путешествие по миру образов Вадима Тишина, где рыбы бороздят морские глубины в пуантах, а глубоко под землей, наслаждаясь перезвоном церковных колоколов, зацветают анемоны. Возникает популярный вопрос «Что хотел сказать художник»? Поверьте, он хотел озвучить множество мыслей, связанных с наследием русской культуры, которые со временем стали забываться и терять актуальность.

Вадим Тишин родился в 1996 году в Рязане. Окончил художественное училище имени Г.К. Вагнера, затем переехал в Москву, где продолжил обучение в Институте бизнеса и дизайна на факультете дизайна костюма. В дальнейших творческих проектах полученное образование и опыт помогли синтезировать в единое целое современность, театральность и элементы русской культуры. Санкт-Петербург, Сочи, Ярославль, Екатеринбург и Таллин уже имели честь продемонстрировать работы юноши со внешностью прерафаэлита.

Представленные на выставке картины с чертами наивного искусства, тиражная графика, коллекция одежды с аксессуарами в виде масок, дополнявшие наряды девушек во время празднования Коляды и Масленицы, сложились в поражающий оптимизмом фольклорный ансамбль, перед очарованием которого невозможно устоять.

В эскизах и работах серии «Зов» Тишин обратился к образам древнерусских сказок и мотивам жизни русского человека допетровских времен. Они наполнены растительностью, присущей русской деревни: подсолнухи, чертополохи и ромашки расстилаются на бумаге, оставляя свой визуальный след. Как только мы продефилировали вдоль изобилующих яркими оттенками картин, перед взором возникла деревянная арка с подвешенными на невидимые нити сарафанами и платьями. На их подолах проступала текстура березовой коры; единство полотна преобразовывала складывающаяся в ромбовидный узор перфорация; а оборки веселила россыпь букетов полевых цветов.

За ними виднелись отсылающие к русским забавам маски. Наши предки верили, что маски имели свойство прирастать к лицам тех, кто их долго носит. Они могли впитывать облик своего обладателя и становиться его вторым Я. Основой изделий была береста, в ней вырезали отверстия для глаз, носа и рта. Далее к ней крепили нос, бороду, брови и усы, а щеки натирали свеклой для придания румянца.

После того, как Вадим Тишин воскресил наследие русской культуры, он сделал нас свидетелями гастрольных выступлений уже упомянутых в предисловии «Русских сезонов», не обделив вниманием достижения «великого импресарио» Сергея Дягилева. Создатель сенсационных спектаклей привлекал к работе лучших декораторов эпохи. Авторами стилизованных русских костюмов для балерин стали: художник Николай Рерих, оформивший всю визуальную часть к балету «Весна священная»; работавшие над костюмами для «Садко» и «Повести скомороха» Наталья Гончарова и Михаил Ларионов; а также любимец Дягилева — художник Лев Бакст.

В серии «Русских сезонов» Вадим Тишин прозорливо обратился к передовым художникам Европы XX- го века: Пабло Пикассо, Андре Дерену и Анри Матиссу, весело обыграв их работу с мэтром. Здесь были и главные звезды, без которых успех «Русских сезонов» просто бы не произошел. Человек-птица Вацлав Нижинский и композитор Игорь Стравинский забавлялись в свое удовольствие, не замечая публику.

А сейчас волнительная новость для ценителей аутентичных предметов гардероба. Вадим Тишин создает одежду и аксессуары по собственным эскизам и переносит свою живопись на текстиль, превращая привычные фасоны в уникальный арт-объект, который можно носить в повседневной и светской жизни. Виктория как раз примерила одну из вещей. Куратор встречала гостей выставки в укороченным жакете с гирляндами кремово-розовых бантов.

Надеемся, очень скоро Вадим Тишин одарит русскую моду коллекциями со своими принтами. А вам мы настоятельно рекомендуем успеть посетить выставку «À la Russe» в Галереи «Купол» до 20 февраля.