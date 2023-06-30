Ралли на классических автомобилях - «Из прошлого в будущее. Сколково – Миллениум Парк - Estate Mall», организованное компанией «Старое Время», впервые стартовало на территории инновационного центра «Сколково» от здания научно-исследовательского центра «R&D Ренова», сделало остановку в элитном коттеджномпосёлке Миллениум Парк и финишировало в премиальном торгово-сервисном пространстве Estate Mall.

Более двух десятков раритетных автомобилей, каждый из которых может занять достойное место в музее, достойно прошли 100-километровый маршрут по живописным местам Подмосковья, максимально близко к заданным временным рамкам и получили отметки на специальных чекпойнтах. Советская классика – Чайки, Волги и Москвичи достойно соперничали с Cadillac DeVille, Mercedes Benz, Lincoln Mark IV, Porsche и другими автомобилями зарубежного производства. Самым почтенным участником ралли стал Ford V8 De Luxe 1938 года выпуска. Коллекционеры считают его самым лучшим из всех предвоенных Ford, оборудованных V-образным 8-цилиндровым двигателем.

От здания научно-исследовательского центра «R&D Ренова» участники проехали по инновационному центру «Сколково», посетили галерею Dreаm Art и премиальный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс для всей семьи «World Class Skolkovo», сделали остановку в элитном коттеджномпосёлке Миллениум Парк, который стал событием этого лета, благодаря выводу в продажу новых кварталов. В шикарном ресторане участников ждал изысканный обед, элегантная прогулка вдоль озера с золотым песчаным пляжем и мастер класс по бильярду.

После прохождения маршрута экипажи финишировали в премиальном торгово-сервисном пространстве Estate Mall, где в ожидании финала гостям были представлены интерактивная фотозона художника Александра Богуславского в технике XIX века, информационная стойка компании «Цифра Брокер», одного из лидеров рынка частных инвестиций в России и коллекционная пикап Волга ГАЗ-2410, расписанная художником-каллиграфом Покрасом Лампасом.

На красивой летней террасе филиала Даниловского рынка прошел аукцион картин художника-абстракциониста Дмитрия Сухова и предметов интерьера компании Milica. Аукцион прошел успешно, были проданы несколько картин художника. Звездные друзья благотворительного фонда «Гольфстрим» актриса театра «У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского, амбассадор благотворительного фонда «Гольфстрим» Яна Прыжанкова и актриса театра «Ленком» и амбассадор благотворительного фонда «Гольфстрим» Алиса Сапегина специально приехали на площадку, чтобы поддержать аукцион. Существенная часть денежных средств была передана благотворительному фонду «Гольфстрим», программы которого направлены на развитие инклюзивной культуры в обществе и адресную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям.

Главными героями вечера стали, безусловно, шикарные и бережно восстановленные автомобили, владельцев которых на финальном банкете принял ресторан Shore House Village. Победителями ралли стали те участники, кто точнее всех прошел маршрут с минимальным количеством ошибок и погрешностей. Пьедестал почета занял экипаж Инны и Михаила Ильиных на Chevrolet Corvette 1970 года, на втором месте - Илья и Мария Кашины на Jaguar MK II, бронза досталась Вирохобским Леониду и Максиму, ехавшим на Mercedes-Benz 260 1987 года выпуска. В завершении вечера компания «Цифра Брокер» провела лотерею с ценными призами, заряженными на успех и финансовое благополучие.

В выигрыше остались все! Подарки и призы от различных брендов: мебельной компании «Yachline», центра здоровья и красоты «White Fox», премиальной водки «Finist», премиального многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса для всей семьи «World Class Skolkovo», компании «Yamaguchi», эксклюзивной домашней одежды «Lioness», парк-отеля «Орловский», торговой марки постельного белья «Mona Liza», сети фитнес клубов премиум класса «Crocus Fitness» были предоставлены всем участникам ралли.

Вечер закончился под зажигательные DJ-cеты от Mastepanova на главной площади Estate Mall. Участники ралли с удовольствием общались между собой, обменивались впечатлениям и планировали участие в будущих заездах. Ведь хобби и страсть, как известно, объединяют!

«Старое Время» - организатор ВИП-ралли для коллекционеров классических автомобилей. Продажа и обслуживание классических автомобилей.

Estate Mall – премиальное торгово-сервисное пространство Состоит из 13 зданий в 1-3 этажа. У каждого строения индивидуальная архитектура и функциональное наполнение. На территории объединены: торговый центр, гастрономические проекты, аптека, рестораны и кафе, большой фитнес-центр сети Crocus Fitness.

Ресторан Shore House Village - проект холдинга Restaurants by Emin Agalarov воплощает концепцию загородного дома как места, куда хочется возвращаться. За кухню ресторана отвечает бренд-шеф Сергей Кондаков. Как дизайн обыгрывает эстетику загородного дома, так и меню становится частью общей концепции и делает ставку на понятные, но в то же время оригинальные блюда, натуральные продукты и авторское прочтение восточной, европейской и японской классики.

Миллениум Парк- элитный коттеджный посёлок, который стал событием этого лета, благодаря выводу в продажу новых кварталов. Это настоящая жемчужина ландшафтно-паркового искусства, удостоенная престижной международной премии FIABCI Prix d'Excellence, Участников ралли ждет ланч в ресторане Миллениум у песчаного пляжа на берегу живописного озера в самом сердце Миллениум Парка. На территории посёлка находятся 5 роскошных тематических парков. Самая узнаваемая его часть — озёра и сеть водных каналов, берега которых украшают топиарные деревья и экзотические растения.

«World Class Skolkovo» - премиальный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс для всей семьи. Это настоящий Дворец спорта, гдегости смогут насладится прекрасной летней погодой и джазовой музыкой на открытой террасе около бассейна с морской водой, поймать свою волну на площадке для сёрфинга и продегустировать вкусные, и при этом очень полезные, коктейли от кафе «Vitae healthy food».

«White Fox» - современный формат центров красоты и здоровья для самых требовательных гостей, привыкших к высокому качеству, безупречному сервису и по-домашнему уютной атмосфере!

«Цифра брокер» — один из крупнейших российских брокеров с более чем 10-летним опытом работы. Компания обладает глубокой экспертизой по фондовому рынку и готова предложить клиентам лучшую аналитическую поддержку, уникальные инвестиционные продукты и персональное сопровождение. Владельцам частного бизнеса «Цифра брокер» оказывает услуги по привлечению капитала на фондовом рынке.

Компания «Yachtline» – представляет коллекции уличной мебели, которая демонстрирует продуманность стилей, оригинальность идей и высокое качество

«Yamaguchi» - зона отдыха является важным инструментом для повышения умственной и физической производительности. За короткий период использования кресла происходит восстановление организма и эмоциональная зарядка. Такие зоны отдыха стали неотъемлемой частью крупных мероприятий.

Оборудованием Yamaguchi были оснащены зоны отдыха таких мероприятий, как Петербургский международный экономический форум, Международный Авиа-Космический салон", Российский инвестиционный форум, V Международный арктический форум «Арктика — территория диалога», форум «Армия», выставка "НЕФТЕГАЗ" и многих других деловых и спортивных мероприятий.

Галерея Dreаm Art – основана архитектором Ириной Ивашкиной. В постоянной экспозиции коллекционная авторская мебель MILICA. В 2022 году бренд MILICA занял 1 место в интернациональном Итальянском фестивале Michelangelo’s Brush и получил самые восхищенные и высокие отзывы экспертов и критиков со всего мира в рамках выставок Lifestyle & Антиквариат 2022, АРТ Москва 2023, АРХ, Москва 2023.

Дмитрий Сухов – художник-абстракционист. Работы Дмитрия выставлялись в залах Новой Третьяковской галерее и Всероссийского музея декоративно прикладного искусства. Участник многочисленных выставочных проектов, как в России, так и за рубежом, в том числе Арт Москва (Гостиный двор), в 2023 году участник Венецианской архитектурной биеналле. В прошлом году знаменитая работа художника - Butterfly была продана на благотворительном аукционе при поддержке издательства Forbes в рамках ПМЭФ2022, Санкт-Петербург, Россия.

Благотворительный фонд «Гольфстрим» более 12 лет помогает детям и молодым людям с особенностями развития, а также членам их семей. Главная миссия — работать для того, чтобы люди с особенностями развития могли чувствовать себя нужными и полезными в любых сферах жизни. Фонд уже помог более чем 25 000 людям с самыми разными тяжелыми диагнозами и их семьям независимо от возраста, места проживания и гражданства, характера лечения и реабилитации.

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